Threads, il nuovo social: come funziona e come iscriversi

Social di Meta, Threads promette di prendere il posto di X, ex-Twitter. Intuitivo e facile da usare, è una piattaforma di microblogging.

Il panorama dei social media, negli ultimi anni, è parecchio cambiato. Anche in questo campo, infatti – come sempre accade nel mondo della tecnologia – abbiamo assistito a un’evoluzione. Prima MySpace, poi Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e tutti gli altri social – da YouTube a Tumblr, ad esempio – che, ancora oggi, nascono come funghi.

Threads è l’ultima piattaforma nata che sta cercando di attirare a sé un gran numero di utenti. Sviluppato da Meta, questo social network si focalizza – in stile Twitter, diciamo – sulla conversazione e sulla condivisione di contenuti. Ma come funziona Threads? Come iscriversi a questo nuovo social? Scopriamo di più in merito.

Come funziona Threads

Di proprietà di Meta come Facebook e Instagram, la piattaforma di microblogging Threads può essere considerata la vera rivale di X, ormai ex-Twitter. Proprio come quest’ultimo social, Threads consente la condivisione di testi brevi, oltre alla pubblicazione di foto, video e link.

Sul feed di Threads, compaiono gli account che si seguono – come avviene anche con Facebook, Instagram, X e via dicendo – ma anche quelli che vengono consigliati dall’algoritmo. Qui i post si chiamano “thread”, per l’appunto e basta cliccare sulla matita – un’icona – per poter comporre un testo di massimo cinquecento caratteri. A questi è possibile allegare foto, video o link (i video devono avere una durata massima di cinque minuti).

È, inoltre, possibile seguire account, menzionare profili e aggiungere un solo tag (l’hashtag, per intenderci). Per quanto riguarda i messaggi privati, invece, vengono utilizzati i DM di Instagram. Inoltre, chi ha la spunta blu su Instagram, ce l’ha anche su Threads. In poche parole, anche su questa piattaforma possiamo condividere le nostre idee.

Come iscriversi al social di Meta

Come iscriversi al social di Meta, quindi? Prima di tutto, è accessibile sia tramite app da Android e da iOS su smartphone e tablet che tramite Web dal computer. Basta, quindi, scaricarlo dal Play Store o dall’Apple Store e scegliere di accedere con una nuova utenza, oppure usare quella di Instagram. È anche possibile aggiungere una biografia.

Username e foto profilo saranno gli stessi, se si decide di accedere con Instagram. È, inoltre, possibile cancellare il profilo se lo si desidera. Su Threads è possibile mettere like grazie a un’icona a forma di cuore, commentare e condividere. Per concludere, i thread potranno essere modificati soltanto entro i primi cinque minuti dalla pubblicazione.