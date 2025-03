Le tendenze make-up per la primavera in arrivo vedono protagoniste semplicità e nude look, sempre sinonimo di bellezza.

Fresca e solare, la primavera sta arrivando con i suoi fiori e colori. Questo, ovviamente, si estende al look. Dopo un inverno caratterizzato da linee sobrie e minimaliste, con la nuova stagione è arrivato il momento di texture leggere e tendenze in grado di celebrare la bellezza naturale in tutto il suo splendore.

Scopriamo, quindi, insieme le tendenze make-up per la primavera che tutte dovrebbero provare. Seguendo questi consigli, porterai il tuo look a un nuovo livello!

Le tendenze make-up più belle per la primavera: il colore marrone e le sue sfumature

La primavera 2025 porta con sé un mix di freschezza e classe che, ovviamente, riguarda anche le tendenze make-up. Protagonisti sono – com’è facile immaginare – texture luminose e dettagli innovativi. Anche durante questa primavera, a primeggiare sarà il trucco “invisibile”. La tendenza è, quindi, quella di risultare acqua e sapone, il più semplici possibile. Si tratta, più che altro, di un gioco di chiaroscuri, abbastanza delicato e soft. Prima di tutto, ovviamente, è bene pensare alla cura della pelle cercando di migliorarla.

Niente, quindi, labbra rosse quanto, piuttosto, il colore marrone che vince su tutti e lo fa in tutte le sue deliziose sfumature. Via libera, quindi, agli smokey, ma non troppo intensi. Anche il blush deve essere luminoso e morbido, così da dare l’impressione di naturalezza. Insomma, uno stile soft glam, un nude look. Come procedere, quindi?

Il make-up nella primavera 2025: il tutorial

Prima di tutto, è bene partire da una skincare routine efficace che possa aiutare a ottenere una pelle levigata e idratata: prepara la pelle con una crema idratante leggera o un primer luminoso. Protagonista dovrà essere la luminosità – come detto – della pelle, quindi ricorrendo a fondotinta leggeri e blush cremosi: meglio scegliere delle tonalità rosa o corallo per un effetto naturale sugli zigomi. Il blush deve essere semitrasparente, dalla tonalità rosata. Le sopracciglia devono apparire più naturali e morbide, per uno sguardo fresco e delicato. Potresti, ad esempio, pettinarle con un gel trasparente. Per quanto riguarda l’eyeliner, è bene procedere con una linea leggera e sottile.

Via libera, poi, a ombretti dalle tonalità tenui come il rosa, il lavanda, il pesca e il beige, che sono perfetti per la primavera. Il look va, poi, completato con una passata di mascara per allungare le ciglia. Per le labbra, basta un po’ di lip-balm lucido, un gloss dal colore fresco e naturale come il corallo o il rosa chiaro. Insomma, cerca di sperimentare queste tendenze e avrai un look primaverile luminoso e fresco perfetto per la primavera! Scopri anche come truccarsi in base alla forma del viso e il trucco occhi in base alla forma del viso.