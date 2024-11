La maschera è un simbolo sempre più diffuso nel mondo dei tatuaggi. Le maschere teatrali, ad esempio, sono cariche di significato.

Il tatuaggio delle maschere teatrali ha un significato certamente legato all’arte, ma anche al passato e alle storie. Le famose maschere della commedia e della tragedia sono degli intramontabili simboli del teatro classico, che in tanti desiderano tatuare sulla propria pelle (magari, perché amanti dell’arte drammatica e del teatro).

Il loro significato, però, non è soltanto questo, ma è anche legato all’esplorazione della natura umana. Scopriamo insieme di più sul tatuaggio delle maschere teatrali, legate a commedia e tragedia e il loro significato.

Tatuaggio delle maschere di teatro



I tatuaggi esprimono storie ed emozioni, così come il tatuaggio delle maschere di teatro. Farsi imprimere una maschera sul corpo può avere diversi significati che dipendono dai motivi che hanno spinto verso la scelta di un simbolo così particolare. Come detto, la maschera ha diversi significati che cambiano in base al tipo e alla cultura del Paese che l’ha ideata. Da quelle tribali a quelle giapponesi, le maschere possono avere significati mistici, psicologici, misteriosi e, ovviamente, possono “semplicemente” indicare una grande passione per il teatro.



Proprio la passione è una delle più grandi fonti d’ispirazione per i vari tatuaggi. Il teatro, ovviamente, rientra tra le forme artistiche più amate di sempre e non è raro vedere giovani attori o appassionati scegliere proprio la maschera per indicare questa passione. Il teatro, in fondo, è un mondo dove si annulla il proprio io a favore di quello del personaggio che si interpreta e ciò corrisponde proprio ad indossare una maschera, anche quando questa è invisibile o sostituita dal trucco di scena.

Il significato del tatuaggio maschera triste e felice: tragedia e commedia



Come già detto, tra i tatuaggi di tendenza, la maschera ha una simbologia molto profonda che cambia da Paese a Paese. In Giappone, attraverso le maschere, possono indicare sia il teatro che la raffigurazione di alcune divinità. Per altri Paesi, una maschera è spesso legata al mistico e al misterioso, mentre per altri indica proprio la possibilità di cambiare diventando un’altra persona. Un concetto sviluppatosi anche nel comune modo di dire, dove la maschera può indicare sia un atto di finzione nonché il modo prettamente umano di mostrare vari aspetti di sé (definiti, appunto, maschere).



Tatuarsi una maschera, quindi, cambia significato da persona a persona e dipende dalla personale visione del mondo e dal motivo per cui si sceglie di imprimere proprio questa immagine sul proprio corpo. Ma cosa vuol dire il tatuaggio della maschera triste e felice? Il significato di queste maschere teatrali fa riferimento – come detto – alla tragedia e alla commedia. Nascono, infatti, nel teatro dell’antica Grecia, quando queste maschere erano utilizzate per esprimere emozioni. Simboleggiano, quindi, il volto dell’arte e la sua origine, ma anche le emozioni di felicità e tristezza per ricordarsi che la vita è così: piena di alti e bassi, di cose belle e cose brutte. Anche i tatuaggi Maori hanno un significato.