Sviluppo sensoriale per i più piccini, con quest’attività (economica) li stimoli e si divertono anche: perfetta dai 3 mesi in su

Chi lo dice che per stimolare i propri bambini ci sia per forza bisogno di comprare giocattoli e spendere tanti soldi? Con questa attività casalinga perlopiù economica si spronano tantissimo e si divertono da morire.

Le scuole, ormai, sono ufficialmente chiuse e per la stragrande maggioranza delle famiglie italiane è tempo di pensare all’impossibile pur di intrattenere i propri figli a casa. Fin quando si ha a che fare con adolescenti, il gioco è facile. Quando, però, si devono fare i conti con bambini o, addirittura, neonati, il discorso cambia (ed anche parecchio).

Quando sono a casa, in effetti, i più piccoli hanno bisogno di attenzioni e di impegnare il proprio tempo. Così, per evitare che trascorrano diverso tempo dinanzi a schermi tv, play station o pc, bisogna pensare ad ogni cosa pur di distrarli e tenerli buoni. Lo stesso discorso, ovviamente, vale anche quando si hanno dei neonati. Anzi, forse in questo caso è ancora più complicato.

Essendo inesperti, hanno bisogno di conoscere e di esplorare. A tal proposito, sono fondamentali le cosiddette attività sensoriali, che permettono di attivare diversi sensi, avendo così la possibilità di interagire con il loro ambiente circostante. In commercio ne esistono diversi giochi di questo tipo, ma è in casa che ci si può davvero divertire e dare libero sfogo alla fantasia.

Come stimolare i sensi da 3 mesi in su con un’attività casalinga e davvero economica

In commercio, esistono tantissimi giochi che mirano a stimolare i propri bambini, soprattutto da una fascia d’età superiore ai 3 mesi. Molte volte, però, può capitare di avere già in casa tutto l’occorrente per mettere in moto la propria fantasia e dare origine ad una piacevole attività sensoriale. In questo modo, non solo il divertimento è assicurato, ma anche il risparmio è notevole.

In questo ultimo periodo, ad esempio, sta spopolando sui social un’idea geniale e carina che permette di preparare direttamente con le proprie una mani un’attività sensoriale perfetta per i più piccoli.

Facile da ripetere e creare in casa, questo tipo di gioco permette ai propri bambini di mettere in moto i propri sensi e di trascorrere diverso tempo all’insegna della scoperta e del divertimento.

Se si ha intenzione di ripetere in casa un esperimento del genere, non bisogna fare altro che prendere una busta di plastica, quelle che solitamente si usano per conservare i cibi nel freezer, mettere all’interno una manciata abbondante di piselli, poi ricoprirli con acqua e chiudere la busta. In questo modo, i più piccoli – spinti dai colori dei legumi e dal loro movimento causato dall’acqua – saranno spronati a giocare.

Un’idea davvero geniale, da come si può chiaramente comprendere, che permette ai più piccoli di imparare ed esplorare il mondo, ma anche (e, forse, soprattutto) ai più grandi di stimolare i propri figli, risparmiando.