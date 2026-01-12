Sportello della lavatrice aperto o chiuso: risolviamo il mistero – CheDonna.it

Dopo aver fatto una lavatrice c’è l’enigma dello sportello: aperto o chiuso ? Ci sono due scuole di pensiero, vediamo qual è la soluzione definitiva.

Dopo aver fatto una lavatrice c’è chi sostiene che sia meglio chiudere lo sportello per evitare guasti dovuti alla polvere o allo sporco in generale chi dice che sia meglio lasciarlo aperto. Analizziamo la cosa una volta per tutte.

Non si tratta di un dettaglio da poco ma di un particolare che puo’ prolungare la vita del vostro elettrodomestico. Odori e muffa possono essere un problema in lavanderia. Umidità e aria calda in spazi ristretti creano un ambiente ideale per la proliferazione di muffa e i relativi odori. Anche la lavatrice non è sicura. Se lavi il bucato frequentemente, la lavatrice potrebbe non avere mai il tempo di asciugarsi tra un carico e l’altro.

Sportello della lavatrice aperto o chiuso?

Oltre alle pulizie regolari, c’è una semplice cosa che puoi fare per prevenire odori di muffa e peggio: lasciare l’oblò della lavatrice aperto dopo ogni lavaggio. E non è l’unica ragione. In questo modo puoi effettivamente prolungare la durata del tuo elettrodomestico.

Lasciare l’oblò della lavatrice aperto dopo ogni carico dà il tempo alla lavatrice di asciugarsi tra un lavaggio e l’altro. Se si chiude l’oblò e si intrappola l’umidità all’interno, si crea un ambiente umido in cui proliferano muffe e batteri, causando cattivi odori che possono finire per lasciare i vestiti con un odore non proprio fresco. Se l’umidità non evapora, muffe e spore batteriche possono avere un impatto negativo anche sulla qualità dell’aria interna e causare allergie, irritazioni cutanee e altri problemi di salute.

Lasciare asciugare l’interno della lavatrice può anche prevenire costose riparazioni e prolungare la durata della macchina. L’umidità che rimane costantemente all’interno può causare ruggine o corrosione. Non è necessario lasciare lo sportello completamente aperto dopo ogni lavaggio. Bastano pochi centimetri per far circolare l’aria e far asciugare l’interno della lavatrice. Apri anche il cassetto del detersivo per far evaporare l’umidità presente all’interno. Lasciali aperti per alcune ore o per tutta la notte una volta terminato il bucato.

Lasciare l’oblò aperto è essenziale per tutti i tipi di lavatrice. L’umidità può depositarsi nelle guarnizioni in gomma delle lavatrici a carica frontale, favorendo la formazione di muffa e causando deterioramento e perdite. Sebbene le lavatrici a carica dall’alto non abbiano molti problemi con le guarnizioni dell’oblò ammuffite, lasciare asciugare il cestello quando la lavatrice non è in uso è comunque una buona idea.