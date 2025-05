Spoiler Il tradimento: dramma per Selin, chi scappa via

Le anticipazioni riguardanti le puntate della prossima settimana di Il Tradimento ci svelano dei colpi di scena tra cui un dramma inaspettato e una fuga precipitosa.

La messa in onda delle nuove puntate della soap opera turca ‘Il Tradimento’ sta continuando con regolarità ed è seguita da un ampio numero di spettatori. Lo share della serie oscilla tra il 18 ed il 20% di share che si traduce con 2 milioni di spettatori in media ad ogni puntata con picchi di 2 milioni 300 mila italiani collegati.

Il merito del successo di questo show televisivo è della capacità degli sceneggiatori di tenere viva l’attenzione del pubblico con trame avvincenti, personaggi interessanti e tridimensionali, la cui vera natura non è univoca ma sfaccettata e dotata sia di lati buoni che di lati meno apprezzabili.

A fare uscire i lati oscuri di ciascun personaggio sono gli eventi che si verificano e le relazioni – a volte non proprio pacifiche – con gli altri personaggi, spesso interessati a perseguire i propri interessi senza alcuno scrupolo nei confronti di chi ne dovrà pagare le conseguenze. Passioni, odi e amori fanno il resto.

Il Tradimento, cosa succederà nelle puntate che andranno in onda dall’11 al 17 maggio

La prima trama che vedremo settimana prossima è quella che riguarda Guzide. Vittima di accuse pesanti e di ingiuriosi articoli, il magistrato decide di andare in diretta per difendersi pubblicamente e mettere a tacere illazioni e falsità sul suo conto. Per farlo porterà nello studio televisivo gli audio originali del suo incontro con Bilal e dopo averli fatti ascoltare accuserà pubblicamente Tarik e Azra di aver architettato una messa in scena per metterla in cattiva luce.

Di fronte alle prove schiaccianti portate in trasmissione, la conduttrice del programma non potrà fare altro che porgerle le proprie scuse per aver dubitato di lei e per aver dato ascolto a fake news senza aver approfondito. Tarik, dopo aver assistito al programma chiamerà Azra per organizzare un incontro chiarificatore.

La rivincita di Guzide avrà un’altra ripercussione immediata. Azra verrà convocato dalla procura per rispondere delle accuse mosse, Tarik invece scoprirà che è giunto il momento di tendere una trappola a Guzide per evitarle di entrare in possesso del contenuto della cassetta di sicurezza della sua futura moglie Yesim.

Ignaro del fatto che la sua futura sposa si è mossa in anticipo per eliminare le prove scottanti, Tarik deciderà di non presentarsi al matrimonio per dare indicazioni ad un suo uomo sul dove e come trovare la macchina dell’ex moglie e impadronirsene prima che possa utilizzare il contenuto della cassa di sicurezza.

Yesim nel frattempo si sentirà umiliata davanti ad amici e parenti che si aspettavano la cerimonia nuziale e che invece hanno atteso invano l’arrivo dello sposo. Per farsi perdonare, l’avvocato comprerà un’auto costosa alla futura consorte.

Settimana prossima vedremo anche l’evoluzione del dramma di Selin, la quale ha dovuto affrontare l’aborto spontaneo verificatosi in seguito all’incidente di cui è stata vittima. La donna deciderà in un primo momento di tacere la verità a Tolga. Nel frattempo le indagini di Mualla porteranno finalmente alla verità: Zelis è la vera mandante dell’omicidio.

La sera dopo la scoperta le due donne si confronteranno, nascerà uno scontro fisico al termine del quale Zelis farà partire un colpo di pistola che colpirà in pieno petto Ilknur, intervenuta d’istinto per salvare Mualla. Dopo l’accaduto Zelis deciderà di fare perdere le proprie tracce dandosi alla fuga.