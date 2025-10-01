Scopri le calzature che stanno già conquistando tutti: modelli versatili, di tendenza e perfetti per affrontare l’inverno con stile.

Sono da comprare ora per essere alla moda in questo inverno: con queste scarpe farai un figurone. Quando l’aria si fa più frizzante e la luce cambia, il desiderio di ripartire dal basso torna puntuale: scegliere le scarpe giuste diventa il gesto che definisce l’inverno che verrà. Tra tradizione e nuove tendenze, il guardaroba evolve puntando su silhouette confortevoli, materiali avvolgenti e dettagli capaci di cambiare ritmo a un outfit.

La stagione fredda permette sovrapposizioni intelligenti, contrasti calibrati e un equilibrio tra praticità e allure, ma la domanda resta: quali modelli meritano spazio ora, per accompagnarci ogni giorno con stile? Dalle linee pulite dei mocassini alla solidità urbana degli stivali, passando per sneakers dal carattere preciso e sandali con tacco da interpretare sopra calze morbide. Senza svelare tutto, basti dire che i prossimi mesi premiano versatilità, colori intramontabili, tocchi di suede e vernice, punte affusolate e suole chunky. Dettagli che fanno la differenza a passo deciso, dalla pioggia al cielo terso di gennaio.

Cosa comprare adesso: la guida certa ai modelli dell’inverno

Per chi desidera muoversi con sicurezza tra proposte e hype, ecco i protagonisti su cui investire subito, per l’Autunno 2025, pensati per durare oltre la stagione.

I mocassini restano un pilastro, accanto agli stivali alti e ai boots bassi, ai sabot cozy, alle sneakers minimali o massimaliste, ai sandali open toe con tacco, agli stivaletti in pelle, alle versioni in suede con lacci e alle ballerine ornamentate. Palette essenziale tra nero, testa di moro e cuoio, con tocchi lucidi in vernice e forme affusolate: un lessico condiviso che attraversa il lavoro, il tempo libero e le serate speciali.

Il mocassino in testa di moro firma la giornata in città: linee pulite, suola assertiva, versatilità assoluta. Con completo sartoriale è ufficio-proof; con jeans e camicia bianca vira immediatamente sul casual-chic.

I sabot scamosciati conquistano per il mix cozy-chic: si portano con calze a costine sotto maxi cappotti, oppure a piedi nudi nei giorni miti. Effetto rilassato, eleganza sottovoce, comfort dichiarato.

Gli stivali bassi neri, dal sapore equestrian, sono il passe-partout urbano: perfetti con trench e denim, credibili con mini e collant coprenti. Regalano struttura al look senza togliere agilità.

Tra i classici, gli stivali con tacco e i boots bassi risolvono l’agenda: neri o cuoio, con suole chunky o linee essenziali, base solida per silhouette rigorose e layering intelligenti.

Le sneakers restano protagoniste: profilo chunky per alleggerire completi rigorosi, silhouette minimal e piatta per dialogare con cappotti dritti e pantaloni sartoriali. Bianco o colori crema firmano la neutralità di stagione.

Le slingback in vernice, punta affusolata e tacco deciso, evocano un’eleganza nitida. Da sera impeccabile con tubino nero, di giorno sorprendenti con bermuda in lana e blazer strutturato.

I sandali open toe in satin riscrivono il dress code invernale: indossali con calze in cashmere, maxi-dress o denim dritto. Il contrasto materico crea un’energia contemporanea, raffinata e fotografica.

Gli stivaletti in pelle nera, con punta e tacco affusolati, sono il jolly trasversale: funzionano con ogni pantalone, stringono il look, aggiungono un chiaroscuro sofisticato al profilo quotidiano.

I boots in suede con lacci e tacco slanciano senza rinunciare alla presa. Al mattino con mini abito e cappotto militare; la sera con jeans over e camicia in seta.

Le ballerine con dettaglio gioiello sullo strap riportano un certo bon ton: di giorno con jeans dritti, la sera con maxi gonne fluide. Impatto elegante.

Gli stivali alti in suede aggiungono calore boho e slancio ai look più stratificati.