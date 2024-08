Tatuaggio Maori: il significato del Sole

Il tatuaggio Maori è uno dei più apprezzati. Soprattutto il Sole è un simbolo ricco di significato e di rinascita.

Espressione artistica della cultura polinesiana, i tatuaggi Maori riguardano, soprattutto, il Popolo Maori della Nuova Zelanda. Questi disegni, sin dall’antichità, non sono stati semplicemente delle decorazioni, ma hanno – sin da subito – rappresentato le esperienze personali e la genealogia – tra le altre cose – di chi li indossa.

Si può dire, quindi, che ogni tatuaggio racconti una storia, collegandosi alla comunità e alle proprie radici oltre che alla natura, alle credenze spirituali e alle tradizioni. Oggi, i tatuaggi Maori sono tra i più amati. Scopriamo il significato del Sole come tatuaggio Maori.

Il Sole come tatuaggio Maori: il significato

Oggi, i tattoo Maori polinesiani sono richiestissimi e non soltanto, ovviamente, tra le persone di origine Maori. Conosciuti anche come “Ta Moko”, i tatuaggi Maori rappresentano vari simboli e, tra questi, c’è il Sole. Il Sole ha, infatti, un posto di rilievo, simboleggiando la vita e la connessione tra il mondo naturale e l’essere umano.

Il tattoo Maori del Sole è simbolo anche di trasformazione, forza e calore. Si tratta di uno dei tatuaggi Maori dal significato più bello. Questi tattoo non vanno solo di moda per la loro bellezza ma, soprattutto, per il significato che portano con sé. Simbolo affascinante e complesso, ha un significato estremamente positivo e anche potente.

Il Sole Maori da tatuare su faccia, spalla e petto

Il Sole Maori, essendo simbolo di rinascita e forza, rappresenta la celebrazione della vita che contrasta le forze negative. Se nella cultura occidentale è molto utilizzato dalle donne, nella tradizione Maori viene utilizzato soprattutto dai soggetti maschili.

Il Sole Maori, dal popolo indigeno, viene tatuato sulla faccia quando si tratta di persone appartenenti ad alti ranghi sociali. Ovviamente, può essere tatuato in altre parti del corpo come sulla spalla e sul petto, ma anche sul braccio e sulla gamba. Tutto sta alla visibilità che si vuole attribuire al tatuaggio.

La cultura Maori è ricca di miti, tradizioni e leggende con un fortissimo legame con la natura. Ci sono alcune cose da sapere prima di farsi un tatuaggio, come affidarsi a un tatuatore esperto di questo tipo di tatuaggi: così, infatti, si sarà certi di dare vita a un’opera davvero unica e ricca di significato. Il Sole, comunque, è uno dei tatuaggi migliori da scegliere in quanto simbolo di energia, guarigione e forza interiore.