Se ti è capitato di sognare il tuo partner che torna con la sua ex, sappi che possono esserci varie interpretazioni da tenere a mente.

Come ben si sa, i sogni sono spesso delle finestre sull’inconscio, che riescono a rivelare desideri, paure e preoccupazioni che ci attanagliano durante le nostre giornate. Spesso si tratta di cose che ci fanno penare e che, magari, non siamo in grado di affrontare, effettivamente, nella vita quotidiana. Potrebbe, ad esempio, capitare di sognare che il tuo partner torni con la sua ex, ma come mai?

Come nella migliore puntata di Dawson’s Creek oppure di Gilmore Girls, vedi il tuo compagno salutarti dal finestrino di un treno mentre si accinge a partire per un lungo viaggio con la sua ex? Dopo qualche minuto, fortunatamente ti svegli, ma magari in preda all’ansia e alla confusione. Cosa potrebbe significare un sogno di questo genere? Scopriamo cosa significa sognare che il tuo partner ritorna con la sua ex. Ecco per quale motivo, probabilmente, hai fatto questo sogno!

Sognare il partner con l’ex: ecco cosa vuol dire

Anche se non ti piace ammetterlo, è successo anche a te: il tuo subconscio ti ha tradita e ti ha fatto sognare l’impossibile (o quasi), ovvero che il tuo compagno torna insieme alla sua ex! Il significato dei sogni può essere, a volte, veramente rivelatorio e dirci molto riguardo la nostra vita. Figuriamoci, poi, quello che possiamo scoprire sulla nostra relazione! Se hai passato la notte tra sudori freddi, sognando con vivida chiarezza il ritorno del tuo compagno con l’ex, sappi che sognare che il partner è tornato con la sua ex-fidanzata ha un significato ben preciso.

La prima domanda che devi farti – e alla quale non possiamo rispondere noi per te – ha a che vedere con il grado di fiducia che c’è tra di voi. Quanto ti fidi del partner? Sognare che il partner torni sui suoi passi, infatti, potrebbe essere il segnale che qualcosa, tra di voi, non va. Attenzione, però, questo non vuol dire che il pericolo sia concreto o reale ma che, in maniera molto più subdola, i problemi ci siano “solo” tra di voi. Non avere fiducia nel proprio compagno, infatti, è qualcosa che può rovinare una relazione, anche se ben avviata.

Se questo è anche il tuo caso, è giunta l’ora di chiedersi perché non hai fiducia nel tuo compagno attuale. Ti ha dato motivo di non credere alle sue parole? Vi conoscete da troppo poco tempo? Sei semplicemente convinta che ci sia qualcosa sotto? Il tuo sogno sta cercando di “metterti in guardia” non rispetto ad una situazione reale, ma riguardo cosa provi davvero nei confronti del tuo partner.

Cosa significa sognare fidanzato ed ex insieme

Potrebbe, poi, capitare di sognare l’ex anche dopo anni di solida relazione tra voi, così come di sognare il tuo fidanzato e l’ex insieme. Un’altra “lettura” potrebbe essere più complicata. Se hai sognato che il tuo partner torna insieme a una ex-fidanzata potrebbe esserci, infatti, anche un altro motivo. Che ruolo ha questa persona nella vita del tuo attuale compagno? Gli ex, infatti, possono essere veramente “antipatici”.

C’è chi ti tiene “appeso all’amo”, facendo orbiting e chi è in grado di spuntare come un fungo, proprio nel momento peggiore. Purtroppo, ci sono ex-fidanzati ed ex-fidanzate che, difficilmente, “lasciano andare” la persona che è loro “sfuggita”. Che lo facciano con malizia o meno, poco importa: potrebbero continuare a essere presenti – e onnipresenti – nella vita del tuo compagno e questo, prima o poi, inizia a creare un problema. Un sogno di questo tipo potrebbe rappresentare l’ansia e la paura, che mette il rapporto del tuo compagno con la sua ex-fidanzata. Magari, fino ad adesso, hai cercato di fare finta di niente semplicemente perché non volevi creare problemi. Il tuo subconscio, però, ti ha mostrato cosa pensi davvero di questa situazione: evidentemente, non ti sta bene!

Se sei arrivata a sognare che il tuo partner si rimette insieme alla sua ex-fidanzata, evidentemente, avete bisogno di affrontare la questione. Non ti suggeriamo di partire con le urla e le dichiarazioni di guerra, ma di prendere questo sogno come uno “spunto” costruttivo. Puoi partire dal fatto che, adesso che hai fatto questo sogno, effettivamente ti sei resa conto di essere insicura riguardo al discorso “ex-fidanzata”. Cosa c’è di meglio, per risolvere una situazione, che affrontare una chiacchierata a cuore aperto? Ovviamente, poi, c’è anche una terza lettura del tuo sogno: potrebbe non significare assolutamente niente! I sogni sono la risposta del nostro cervello agli stimoli e alle immagini che recepiamo – spesso in maniera inconsapevole – durante il giorno. Magari, il giorno prima, avete parlato degli ex oppure hai visto un film dove il protagonista lasciava l’attuale compagna per tornare sui suoi passi. Insomma, potrebbe anche essere un sogno del tutto innocente! L’unica che può saperlo, alla fine, sei proprio tu! Scopri anche cosa vuol dire sognare di perdere i capelli e sognare di essere incinta.