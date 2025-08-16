Fresco e luminoso, lo smalto verde menta si abbina facilmente a tanti colori, ma è perfetto anche da solo per una manicure monocromatica elegante e originale.

Delicato e fresco, lo smalto verde menta è particolarmente glamour ed è diventato la nuova ossessione beauty di nail artist e appassionate. C’è chi ama le unghie nude o minimal, ma una manicure con un tocco di pastello – soprattutto in estate – non è mai una scelta sbagliata.

Già da un po’, star, influencer e nail artist stanno sfoggiando lo smalto verde menta in tutte le sue possibili varianti. Tutte pazze per lo smalto verde menta, quindi! Scopriamo insieme la tendenza unghie che illumina le mani.

Come abbinare le unghie verde menta al rosa, bianco e altri colori

Il verde menta è un colore che sta bene con diversi tipi di carnagione, risalta l’abbronzatura e dona un aspetto più fresco e giovane. È versatile e può essere abbinato a diversi look. Va bene sia per una manicure monocolore che per essere abbinato ad altri colori. Come fare in casi del genere? Ecco come abbinare le unghie verde menta al rosa, bianco e altri colori.



Verde menta e rosa cipria: è l’ideale per un look romantico, femminile e dolce. Va benissimo per un’occasione speciale, sia in stile minimal che con dettagli floreali. Verde menta e bianco gesso: se è la freschezza ciò che stiamo cercando, si tratta di un ottimo abbinamento. Il bianco puro, infatti, dona luminosità rafforzando quella del verde menta. Entrambi sono perfetti per chi ama la semplicità. È possibile anche pensare a French manicure più particolari con design a righe, pois o simili. Verde menta e pesca: questo è un abbinamento dalle forti vibrazioni estive. E non soltanto pesca, ma anche corallo o arancione vanno benissimo. L’effetto solare è assicurato, soprattutto se si è in vacanza. Verde menta e oro o argento: è da considerare anche il verde menta accostato al color argento o oro, per un effetto super-glam. Se hai una serata speciale, è certamente un’opzione chic da considerare.



Il verde menta è perfetto nella variante pastello, per rinnovare la manicure in modo fresco e delicato. È luminoso e si può abbinare a molti colori, permettendoti di sperimentare senza perdere raffinatezza. Oltre al verde menta, sono da provare anche il verde mela e il verde smeraldo. Pronta a brillare? Scopri anche lo smalto corallo per unghie estive ed eleganti e le nail art eleganti che ogni donna dovrebbe provare subito.