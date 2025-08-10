Chi non ama il color corallo? Lo smalto corallo si abbina a diversi outfit e si sposa, alla perfezione, a vari tipi di carnagione.

Lo smalto corallo è la tendenza estiva che mette d’accordo davvero tutte. Si tratta di una nuance raffinata e vivace, davvero perfetta per l’estate e non solo, in grado di sposarsi alla perfezione con qualunque tipo di carnagione.

Il rosso corallo è un colore presente sui feed dei social delle nail artist più amate, così come sulle passerelle di tutto il mondo. Scopriamo di più sullo smalto corallo per unghie estive ed eleganti e la tendenza glam irresistibile!

Smalto rosso corallo chiaro e scuro per unghie: come applicarlo, abbinamento e tutto quello che devi sapere



Il punto di forza è l’equilibrio tra la freschezza dell’arancione e il calore del rosso. Le sue sfumature, ovviamente, possono virare verso il pesca o il rosa. Questo colore illumina le mani, così come la pelle. Il corallo può essere facilmente declinato nelle sue versioni più delicate o intense, per un tocco glamour al look. Ecco tutto quello che devi sapere sullo smalto rosso corallo, chiaro e scuro per unghie.

Smalto corallo chiaro



Lo smalto corallo chiaro è una tonalità delicata dalla punta di pesca o rosa. Si tratta di una nuance perfetta per un look romantico e fresco, ideale per estate e primavera. Questo è in grado di valorizzare carnagioni chiare, ma può creare un bel contrasto anche con le pelli più scure. Per quanto riguarda l’abbinamento, questo tipo di smalto sta benissimo con outfit beige, bianco o pastello. Potresti includere dei gioielli in oro rosa.

Smalto corallo scuro



Dalla sfumatura più intensa, questa si avvicina al rosso-arancio. Può essere usato in occasioni come serate eleganti, per un effetto certamente di impatto. È l’ideale su pelli olivastre e abbronzate, in modo da esaltare la luminosità della pelle dorata. È abbinabile ad outfit blu navy, neri o dorati, solo per fare qualche esempio.

Ma come applicare lo smalto corallo per un ottimo risultato? Base coat, due passate di colore, top coat e, infine, non dimenticare l’idratazione delle cuticole per un effetto ordinato. Lo smalto corallo non passa mai di moda e rappresenta la scelta perfetta per un look deciso o soft che sia! Scopri anche le nail art eleganti che ogni donna dovrebbe provare subito e la manicure per unghie corte.