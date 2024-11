I cuori colorati su WhatsApp hanno un significato ben preciso. Ogni tipo di cuore può essere utilizzato in occasioni diverse.

Strumento di comunicazione tra i più amati, WhatsApp è utilizzatissimo a livello globale e, con il tempo, il suo linguaggio si è ovviamente evoluto. Applicazione di messaggistica creata nel 2009 e appartenente a Meta, permette di scambiarsi messaggi di testo, video, immagini e file audio, oltre a documenti e varie informazioni.

Nel corso degli anni, sono stati introdotti emoticon e simboli che vanno ben oltre le semplici parole. I cuori colorati sono tra i più utilizzati per poter esprimere affetto, emozioni e stati d’animo. Ogni cuore vanta un colore specifico, che porta con sé un determinato significato che può arricchire le conversazioni. Ma cosa significano? Scopriamo il significato dei cuori colorati su WhatsApp.

Il significato del cuore rosso, bianco, nero, verde, blu e rosa

I colori delle emoji a cuore – come detto – sono diversi. L’emoji del cuore rosso è – senza alcun dubbio – quella romantica, passionale e semplice: ovvero, quella che parla di amore con il quale si vuole inviare un messaggio ben preciso. Il cuore bianco è minimal, raffinato, delicato e pulito: può essere associato agli auguri per un matrimonio, ma anche alla purezza di chi non c’è più e alla vicinanza in caso di condoglianze. Il cuore nero, allo stesso modo, si può usare per esprimere dolore e tristezza.

Il cuore verde è utilizzato, sicuramente, in associazione a uno stile di vita sano, all’amore per l’ambiente, ma anche alla speranza di riconciliazione (oltre a venir usato per il giorno di San Patrizio). I cuori blu, invece, sprigionano amore fraterno, fiducia in una persona o amore platonico, oltre a simboleggiare fedeltà, lealtà e amicizia. Il cuore rosa, invece, si presenta in varie forme come quella di due cuori rosa, cuori rosa in orbita, un cuore rosa vibrante, un cuore rosa che aumenta di dimensioni o un cuore rosa avvolto con nastro: tutti vanno bene tra migliori amiche, per sostegno e come simbolo di amore profondo.

Il significato del cuore giallo, arancione, viola, marrone, spezzato e di altro genere

Il cuore giallo trasmette particolare energia e amore per la famiglia: si può, ad esempio, utilizzare per la Festa della Mamma, rappresentando l’amore puro. Il cuore arancione è sinonimo di amicizia. Il cuore viola significa comprensione e amore compassionevole verso un’altra persona, mentre il cuore marrone è utilizzabile dagli amanti di cioccolato e caffè.

Ci sono, ovviamente, poi altri tipi di cuori come il cuore spezzato sinonimo di cuore infranto, per l’appunto. C’è anche il cuore fasciato, che suggerisce una guarigione in corso da cuore spezzato. Potreste scegliere anche il cuore in fiamme, sinonimo di amore e passione. Il cuore anatomico è più adatto a studenti di medicina, mentre la faccina sorridente circondata da cuori e la faccina con gli occhi a cuoricino trasmettono innamoramento, amore vero e affetto.

Infine, ci sono le mani a cuore, il cuore a forma di punto esclamativo, il cuore scintillante e il cuore con freccia: tutti versatili, manifestano comunque amore su WhatsApp! Ricordate che potreste anche mandare messaggi in forma anonima.