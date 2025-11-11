Si chiama ‘mate’ ed è la bevanda preferita di sportivi e celebrity, ma cos’ha di così speciale? Scopriamolo

Scopri il fascino del mate, una bevanda tradizionale sudamericana che ha conquistato il mondo grazie ai suoi benefici, al suo rituale di condivisione e all’energia naturale che offre a chi la consuma.

Il mate si è trasformato da simbolo culturale sudamericano a fenomeno di portata mondiale, guadagnandosi un posto d’onore tra le abitudini di sportivi e celebrity. Questa bevanda, con la sua caratteristica bombilla, è diventata un must-have nelle foto sui social media, ma cosa la rende così speciale?

Il mate deriva dall’Ilex paraguariensis, un agrifoglio nativo del Sud America, prevalentemente coltivato in Argentina, Brasile e Paraguay. La sua preparazione prevede un processo che mantiene il colore verde delle foglie, seguito da essiccazione e talvolta tostatura.

La yerba mate offre un gusto unico, con note erbacee e un’amaro raffinato, oltre a contenere caffeina, teobromina e polifenoli, che offrono un’energia meno intensa rispetto al caffè.

Lionel Messi e molti altri atleti hanno espresso il loro apprezzamento per il mate, sottolineando come favorisca la concentrazione e il recupero fisico. La bevanda è apprezzata per la sua caffeina, che viene rilasciata gradualmente, e per il rituale di consumo che aiuta a mantenere la vigilanza e a idratarsi efficacemente.

Tradizione e preparazione del “Mate”

La preparazione tradizionale del mate coinvolge l’uso di una zucca essiccata (il mate o gourd) e una bombilla. Questo rituale non solo preserva il gusto autentico ma contribuisce anche a creare un momento di condivisione e comunità. Variazioni regionali come il chimarrão brasiliano e il tereré paraguaiano mostrano la diversità culturale legata a questa bevanda.

questo infuso è noto per i suoi effetti energizzanti, grazie alla presenza di caffeina, teobromina e polifenoli. La ricerca suggerisce potenziali benefici come il miglioramento dell’attenzione, la riduzione della percezione della fatica e il supporto all’ossidazione dei grassi durante l’esercizio. Tuttavia, è importante considerare anche le controindicazioni e consultare un medico in caso di condizioni particolari.

Oltre agli aspetti chimici e nutrizionali, il mate gioca un ruolo importante nella creazione di comunità. È una bevanda che si condivide, rafforzando legami e facilitando la conversazione, sia negli spogliatoi degli atleti sia in contesti sociali più ampi.

A Lungro, in Calabria, il mate è parte integrante della cultura locale, testimoniando il legame tra l’Italia e il Sud America. Il festival culturale annuale dedicato al mate celebra questa connessione, offrendo un esempio di come le tradizioni possano attraversare i continenti e unire le persone.

Il mate rappresenta un ponte tra culture, unendo le persone attraverso il piacere di una bevanda che è molto più di un semplice infuso. La sua storia, i benefici percepiti e il ruolo sociale che svolge nei diversi contesti ne fanno un fenomeno globale degno di attenzione.