Serata cinema in famiglia: come creare l’atmosfera

Un appuntamento romantico in una serata di pioggia invernale oppure un divertente sabato sera per tutta la famiglia? Sicuramente organizzare una serata cinema è la soluzione perfetta per passare insieme del tempo di qualità. Ma come organizzare la serata perfetta? Prepara una pizza e qualche finger food, accendi un paio di candele e magari vesti i tuoi spazi con qualcosa a tema con il film scelto. Non dimenticare il look: tra pigiami da donna e da uomo, magari matchy matchy, potrai sbizzarrirti e perché no abbinarci un paio di pantofole buffe per una foto acchiappa-like da condividere sui social.

Che si tratti di una tranquilla serata invernale o di un sabato sera dedicato al relax, creare l’atmosfera giusta trasforma il momento “movie” in un’esperienza speciale. Come fare? Te lo sveliamo in pochi semplici passi.

Prepara la location

La serata cinema in famiglia parte dal comfort. Non c’è niente di meglio che sprofondare nel divano con cuscini e coperte morbidissime, circondati da chi ami. Rendi il salotto super cozy. Sposta i mobili, allarga il divano, crea un tappeto di cuscini sul pavimento, avvolgiti in calde coperte e assicurati che tutti siano comodi.

Hai già pensato ai pigiami? Perché ammettiamolo: una serata cinema senza un abbigliamento confortevole non è la stessa cosa! Da Pepco puoi trovare modelli soffici, colorati e super divertenti per tutta la famiglia.

E per chi ama i classici del cinema, la nuova collezione dedicata ai Gremlins sarà il tocco finale perfetto… pigiami caldi con i mostriciattoli più irriverenti del grande schermo.

Con l’aiuto di cuscini, coperte e qualche decorazione farai un figurone: e poi questo è un ottimo modo per lavorare sul comfort del tuo living, aggiungendo tessili e accessori che giocano sul mood cozy e hygge.

Snack e finger food

Cosa sarebbe una serata cinema senza un po’ di junk food? Prima di premere play ricordati di preparare tutto, bibite comprese. Se cerchi qualche idea, ecco alcuni menù che mettono d’accordo proprio tutti:

Pizza fatta in casa . Un grande classico che puoi preparare in anticipo, oppure ordinala con il take away;

. Un grande classico che puoi preparare in anticipo, oppure ordinala con il take away; Finger food . Patatine, nachos con salsa, mini panini o tramezzini, sono perfetti per essere mangiati senza dover staccare lo sguardo dallo schermo;

. Patatine, nachos con salsa, mini panini o tramezzini, sono perfetti per essere mangiati senza dover staccare lo sguardo dallo schermo; Popcorn a volontà. Che serata cinema sarebbe senza il profumo dei popcorn appena fatti? Preparali in grandi ciotole (da Pepco trovi quelle perfette per un’atmosfera cinema!) e condiscili con i tuoi gusti preferiti: dolci, salati, al caramello, al formaggio.

Le luci per l’atmosfera giusta

Il trucco per creare una perfetta atmosfera cinema? L’illuminazione. Spegni le lampade principali e accendi qualche candela o delle luci soffuse per ricreare l’effetto sala cinematografica. Il tocco in più? Scegli delle lucine decorative o delle lanterne a LED; l’importante è che l’ambiente sia accogliente, rilassante e che faccia sentire tutti pronti a immergersi nel film.

Creare la serata cinema in famiglia perfetta non è mai stato così semplice! Ti basta un po’ di fantasia, qualche accessorio giusto e, naturalmente, i pigiami più divertenti e confortevoli che puoi trovare da Pepco. Preparati a passare momenti indimenticabili, ridere, rilassarti e vivere la magia del cinema senza uscire di casa. Che aspetti? Visita subito uno degli store e organizza un sabato sera perfetto per la stagione fredda in arrivo.