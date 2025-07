“Sei piena di plastica”: duro attacco all’ex gieffina, lei reagisce così

L’ex concorrente del Grande Fratello è stata al centro di un nuovo attacco da parte degli hater, ma questa volta ha deciso di rispondere per le rime ai suoi detrattori.

Si dice spesso che i social hanno fatto emergere un lato molto oscuro della società ed è effettivamente vero. Il problema non è l’esistenza dei social, ma il fatto che questi strumenti diano la possibilità di massima e libera espressione alle persone. Detta così potrebbe sembrare che si voglia privare la gente di un diritto costituzionale, ma il senso della frase precedente va interpretato diversamente.

La libertà di espressione è un diritto fondamentale dell’essere umano e nessuno può eliminarlo, tuttavia la stessa costituzione sottolinea come questa libertà abbia dei limiti laddove vada a ledere la dignità altrui, diffonda falsità o calunnie, inciti alla violenza e alla discriminazione dell’altrui persona.

Il problema è che molte persone percepiscono i social come un’estensione della propria mente, un luogo in cui il filtro imposto dalla società al fine di assicurare una convivenza pacifica e il rispetto dell’altro può essere messo da parte. Questa percezione totalmente distorta dei social fa sì che vi siano utenti che li utilizzano per dare sfogo ai più bassi istinti e ai lati peggiori della propria personalità.

Gieffina attaccata sui social: la risposta è esemplare

A farne le spese sono principalmente (ma non solo) i personaggi del mondo dello spettacolo. Essendo molto in vista e portati a pubblicazioni costanti per ragioni lavorative, i vip sono spesso bersaglio dell’odio e della frustrazione di alcuni utenti. L’ultima ad aver subito questo trattamento è stata Stefania Orlando dopo aver pubblicato una foto in bikini.

Nei commenti c’è chi le ha scritto: “A 80 anni con questi video…” e ancora “Ma quanta plastica…Dal viso in giù”. Stefania ha prima risposto che le dispiace informare che il suo corpo è 100% naturale e quindi ha ironizzato su alcuni commenti dicendosi dispiaciuta che chi li ha scritti non avesse di meglio da fare in quel momento.

In un secondo momento l’ex gieffina ha condiviso una considerazione più articolata: “Dimenticavo che noi donne dobbiamo stare attente a non esporci troppo. Da giovani perché provocano, da adulte perché fanno ridere. Vittime del bigottismo e della cattiveria, soprattutto femminile. Che stress”.

Sapendo che molte donne potrebbero essere intimorite da simili commenti, ha successivamente scritto: “Le donne non sono confezioni di latte con una data di scadenza. Ogni età ha la sua bellezza. Non bisogna mai smettere di sognare, amare, piacersi, e vivere”. Una posizione che è stata apprezzata dalla maggior parte delle persone che la seguono.