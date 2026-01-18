Se vuoi proteggere i tuoi oggetti di valore non nasconderli in questi posti – CheDonna.it

Tutti vogliono proteggere i nostri oggetti di valore, ma a volte i nostri tentativi, anche se ben intenzionati, di nasconderli facilitano il furto da parte dei ladri

Rimarresti sorpreso di come i ladri più esperti riescano a individuare i nascondigli più comuni e a rubare tutti i tuoi beni preziosi in pochi minuti.

Se vuoi davvero proteggere i tuoi beni, devi pensare fuori dagli schemi per tutelare i tuoi oggetti di valore. Vediamo insieme quali sono gli errori più comuni che si commettono quando si nascondono oggetti di valore in casa.

Errori che si commettono quando cerchiamo di nascondere oggetti di valore in casa

L’errore più comune è quello di metterli sotto il materasso, il più antico dei nascondigli, fin dall’epoca dei nostri avi. Diciamo che ormai è più che sorpassato. Altro grave errore, se non altro per la semplicità e la banalità, molto simile al materasso, sono i cassetti della cassettiera. Dopo il materasso è il secondo luogo dove i ladri vanno a controllare, se hai avuto la sfortuna di subire una rapina avrai trovato i tuoi cassetti tutti in disordine.

Peggio ancora del materasso e dei cassetti della cassettiera c’è solo una cosa: il portagioielli. Tanto vale mettere un cartello con scritto: i miei oggetti di valore sono qui. Se vuoi essere più strategico distribuisci i gioielli in tutta la casa. Nascondi alcuni gioielli in punti meno visibili, ad esempio infilandoli in un calzino in un cassetto meno usato o dentro un vecchio stivale invernale.

Sembra una mossa intelligente invece a quanto pare non lo è, hanno scoperto anche questo nascondiglio: il congelatore. Si tratta infatti di un bersaglio sorprendentemente comune. Anche l’armadio dei medicinali come il congelatore è stato scoperto dai ladri da diverso tempo, tana anche per lui, evitate quindi di nascondere i gioielli al suo interno, anche se vi sembra di aver attuato un mimetismo eccellente tra farmaci e oggetti di valore.

Un altro nascondiglio che ci sembra molto furbo invece è stato da tempo svelato dai ladri è l’interno di un libro svuotato. Per colpa dei film si tratta di un punto facilmente individuabile. Sarei curiosa tuttavia di capire in una libreria con centinaia di libri come si mette la questione. Un altro nascondiglio da film svelato è nella cassetta del WC, troppe volte è stata utilizzata nei film con ladri, spie e chi più ne ha più ne metta e quindi è uno dei primi posti che vengono ispezionati.

Altro luogo banale che vi consigliamo di non utilizzare sono le prese d’aria, queste sono spesso fissate con viti facilmente rimovibili e i condotti stessi possono offrire a un ladro un passaggio per entrare in casa.

Cosa fare per tutelare in modo adeguato i propri oggetti di valore

Puoi creare un nascondiglio in bella vista. Ad esempio, svuota l’interno di un vecchio elettrodomestico non funzionante (ad esempio, un videoregistratore, un impianto stereo) e lascialo in un posto come il garage o la soffitta. Oppure installa una cassaforte a muro progettata per nascondersi dietro un quadro. Sono relativamente poco appariscenti e accedervi richiede più sforzo di quanto un ladro vorrebbe rischiare.

Usa altrimenti l’isolamento della soffitta o del seminterrato. Avvolgi bene gli oggetti di valore nella plastica e riponili in profondità nell’isolamento, in un punto poco visibile. Un’alternativa facile e funzionale è anche quella di nascondere gli oggetti in una scatola di fazzoletti decorativa (detta anche “cassaforte dei fazzoletti”). Scegliere una scatola opaca e posizionarla tra altri elementi decorativi per il bagno apparentemente normali.

Se hai modo potresti anche usare i doppi fondi nei cassetti. È possibile acquistare cassetti già pronti con il doppio fondo o aggiungere un sottile pannello di legno a un cassetto esistente per creare uno spazio nascosto sottostante.