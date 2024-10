Le scarpe a punta non sempre sono la scelta migliore. Ci sono, infatti, occasioni in cui andrebbero preferite altre tipologie di calzature.

Ebbene sì, anche per le scarpe esistono delle regole: una sorta di Galateo da seguire per non sbagliare, magari recandoci in ufficio o a una serata importante. Sappiamo benissimo che esistono moltissime tipologie di scarpe – ce ne sono davvero per tutti i gusti e anche di più – e ognuna di queste è più adatta a determinate occasioni e ad altre no.

Scegliere le calzature giuste è, quindi, importante. Parlando, ad esempio, di scarpe a punta, quando non indossarle? Scopriamolo.

Scarpe a punta larga, quadrata, tonda: décolleté, slingback e stivali

Che si tratti di scarpe a punta larga, quadrata, tonda e chi più ne ha più ne metta, poco importa. Ci sono occasioni in cui queste andrebbero evitate, sebbene esistano dei modelli di scarpe a punta eleganti che piacciono davvero a tutti. Accessorio fondamentale che fa parte della vita di tutti noi, le scarpe sono amate dalle donne più, forse, dei capi di abbigliamento. Le décolleté, ad esempio, sono un modello abbastanza formale e femminile, che dovrebbe avere un tacco di 8 centimetri massimo. Il tacco a spillo, infatti, va portato soltanto nelle serate speciali mentre, in ufficio, è decisamente meglio evitare.

Ovviamente, le scarpe vanno sempre indossate con delle calze e, in questo caso, dei collant (anche in estate!). Allo stesso modo, le slingback possono essere portate al lavoro, oltre che in occasioni eleganti e pranzi raffinati. Si tratta di scarpe che possono essere abbinate a tubini, midi-dress e pencil skirt, oltre che a pantaloni a sigaretta o dritti.

Per quanto riguarda gli stivali a punta, non vanno indossati con look eleganti o particolarmente formali. Sono l’ideale, invece, per il tempo libero o outfit informali.

A chi stanno bene le scarpe a punta

Classiche e senza tempo, le scarpe a punta tonda stanno davvero bene a tutte, a prescindere dalla dimensione del piede. In particolare, però, vanno bene per quelle donne con la pianta larga e che desiderano un paio di scarpe da indossare ogni giorno, sia in ufficio che nelle occasioni casual. Le scarpe a punta sono, generalmente, consigliate a chi porta un numero grande e sono disponibili sia con il tacco che come modelli flat o pointed shoes.

Infine, per quanto riguarda le scarpe con punta quadrata o a mandorla, hanno tutto il comfort di quelle a punta tonda e sono estremamente versatili per un look glamour, ma anche casual.