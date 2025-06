Sarah e Valerio sono la quinta coppia di Temptation Island 2025: un rapporto segnato da una profonda crisi e continui tradimenti

Presentata la quinta coppia di Temptation Island 2025: Sarah e Valerio hanno raccontato del loro rapporto e perché partecipano al programma.

Negli ultimi giorni sui profili social di Temptation Island 2025 stanno venendo pubblicati i video di presentazione delle coppie della nuova edizione del programma. Il “viaggio nei sentimenti” sta per cominciare anche per Sarah e Valerio.

Loro sono la quinta coppia a partecipare e hanno raccontato del loro rapporto segnato da una profonda crisi e continui tradimenti. Hanno dunque tanto da risolvere (se possibile) oppure si diranno addio dopo l’avventura nel programma. Ecco qualcosa in più su di loro.

Chi sono Sarah e Valerio, la quinta coppia di Temptation Island 2025

Sarah e Valerio stanno insieme da cinque anni e attualmente convivono. Lei ha 24 anni e ha detto che entrambi hanno scritto a Temptation Island e sono stati richiamati quest’anno.

Durante questi anni insieme a Valerio, Sarah ha lamentato delle mancanze da parte del suo fidanzato tanto da aggiungere che le è sembrato di “elemosinare il suo amore”. Parole forti sono seguite a questa confessione. Infatti Sarah ha detto che in questo ultimo periodo ha ricevuto delle attenzioni da altre persone e le ha accettate. Dunque, partecipa al programma proprio per per capire se Valerio sia la persona giusta per lei.

D’altronde a Temptation Island Sarah si troverà a vivere con altre donne che stanno capendo di più del rapporto che hanno con i loro compagni, ma anche con tanti tentatori. Potrà quindi davvero capire se ama Valerio oppure no, e cedere ai corteggiamenti (eventuali) di altri ragazzi.

Dal suo canto, Valerio ha ammesso di aver avuto delle mancanze nei confronti di Sarah e di aver scoperto due chat con due uomini diversi. Il ragazzo ha infine concluso: “Se lei si è iscritta al programma per scoprire se io sono la persona giusta per lei, anche io voglio capire la stessa cosa”. Dunque, anche lui nutre dei dubbi circa il loro rapporto, accentuati anche dal fatto che la sua fidanzata stia sentendo altri uomini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Il “viaggio nei sentimenti” di Temptation Island potrà essere chiarificatore per entrambi. Non resta che attendere il 3 luglio quando andrà in onda la prima puntata della trasmissione. Al comando sempre l’ex gieffino Filippo Bisciglia che ci farà conoscere ancora di più questa e le altre coppie oltre ai tentatori e alle tentatrici.