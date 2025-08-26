I sabot possono diventare un accessorio perfetto per outfit chic, casual-chic o casual. Sono diversi i consigli di stile per abbinare queste calzature in varie occasioni.

A metà tra praticità ed eleganza, i sabot sono un accessorio di tendenza di cui è difficile fare a meno. Presenti nel guardaroba di moltissime donne, sono comodi, versatili e chic. Si tratta di modelli aperti sul tallone, che possono essere un vero punto di forza per l’outfit se vengono abbinati nel modo giusto. Per renderli uno statement di stile, bastano pochi dettagli. Noti anche come mules, sono famosi per la loro innegabile comodità.

Questo tipo di calzatura non è più relegato soltanto ai look casual o agli outfit più informali, ma possono essere elegantemente integrati nei look da ufficio, ad esempio, ma non solo. Come abbinarli con stile, dunque? Scopriamo i dettagli dei sabot che cambiano tutto e li trasformano in un accessorio top.

Come indossare i sabot? Gli outfit chic e facili da copiare subito

È importante scegliere il tipo di sabot giusto: queste calzature, infatti, sono disponibili in vari materiali, colori e design. Per un look da ufficio, ad esempio, opta per sabot in materiali più raffinati come la pelle o il suede, che conferiscono un tocco di eleganza. Ecco come indossare i sabot e gli outfit chic e facili da copiare subito.

Sabot per un look da ufficio: dai la preferenza a colori neutri come nero, marrone, beige o bianco, perché sono più facili da abbinare ai capi da lavoro. Se poi il dress code del tuo ufficio è più rilassato, anche i sabot in colori pastello o impreziositi da dettagli come borchie, strass o applicazioni floreali possono essere una scelta stilosa. Un tailleur sartoriale è un classico dell’abbigliamento da ufficio e abbinarlo a un paio di sabot può aggiungere un tocco moderno al tuo look. Ad esempio, un tailleur bianco o grigio si abbina splendidamente con sabot neri. Puoi optare per un sabot con un piccolo tacco per un tocco di raffinatezza, mantenendo comunque il comfort necessario per una giornata in ufficio. Sabot per un look raffinato: i pantaloni a sigaretta o a gamba larga sono un’altra ottima scelta per abbinare i sabot. Scegli pantaloni che terminano appena sopra la caviglia per un look moderno. I pantaloni a gamba larga, invece, creano un effetto fluido e sofisticato. Per un look equilibrato, scegli sabot con un po’ di tacco per allungare la figura. Le gonne e gli abiti possono essere facilmente abbinati ai sabot per creare un look femminile. Una gonna midi, che cade appena sotto il ginocchio, è perfetta con i sabot soprattutto se scegli un modello con una linea pulita e semplice. Gli abiti, sia quelli a tubino che quelli più svasati, possono essere valorizzati da un paio di sabot ben scelti. Sabot per un look casual-chic: abbinali a jeans dritti o a gamba larga, una camicia button-down e un blazer oversize. Questo look mantiene un equilibrio tra comfort ed eleganza. Scegli jeans di colore scuro e una camicia in tessuto di qualità per non risultare troppo informale. Sabot per un look casual: via libera a jeans dritti o cropped, camicie oversize o t-shirt per un look da giorno che sia semplice. I jeans a gamba dritta o cropped possono bilanciare il taglio del sabot, mentre la camicia dona freschezza. Con una minibag a tracolla sarai, poi, perfetta per brunch in città o un pomeriggio tra amiche.

Il look monocromatico è una tendenza che continua a guadagnare popolarità e che si presta, perfettamente, ad un outfit con sabot per ufficio, un pomeriggio tra amiche o una serata elegante. Scegli un outfit tutto in un colore, come un completo pantalone o una gonna e una camicia e abbinalo a sabot nello stesso tono. I sabot sono, del resto, un vero passe-partout. Si tratta di scarpe che possono essere indossate anche in inverno. Come indossare i sabot in inverno? Con delle calze lunghe e calde e il gioco è fatto! Dalle gonne midi ai jeans, passando per i pantaloni a sigaretta e i look monocromatici, i sabot offrono infinite possibilità per esprimere il tuo stile personale in ogni occasione. Scopri anche le scarpe da abbinare ai jeans skinny e come abbinare le décolleté.