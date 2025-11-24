Roberto Alessi: un emozionante tributo finale ad Ornella Vanoni

Un direttore sceglie poche parole e un tono misurato. Da quelle righe nasce un tributo che chiude un cerchio e ne apre un altro. Scopri a chi è dedicato e perché.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, è noto per la sua capacità di scegliere con cura le parole, evitando gli eccessi e puntando sempre sulla sostanza. La sua penna, che da anni racconta il costume con misura, si muove tra curiosità e rispetto, senza mai rifugiarsi nella nostalgia. Alessi offre ai suoi lettori non una sentenza, ma una chiave di lettura, seguendo una linea editoriale chiara e definita.

Ornella Vanoni, con la sua voce calda e la sua presenza magnetica, rappresenta un capitolo fondamentale della musica italiana. La sua carriera, che si estende per più di sei decenni, è costellata da brani iconici come “Senza fine” e “L’appuntamento”, che hanno contribuito a definire l’immaginario collettivo italiano. Vanoni ha sempre gestito il tempo e il silenzio come elementi integranti delle sue canzoni, influenzando generazioni di interpreti con la sua scelta estetica coerente.

Ornella Vanoni: un simbolo della musica italiana

In queste ore, Roberto Alessi rende omaggio a Ornella Vanoni su Novella 2000 con un testo che si configura come un “tributo finale”, un “ultimo omaggio” alla cantante. Questo pezzo, lontano dalla retorica del mito, si concentra sulla persona e sul suo percorso artistico, evidenziando la stoffa, la disciplina e la libertà con cui Vanoni ha interpretato la sua arte. Alessi, con poche ma significative parole, ricorda l’importanza delle scelte di Vanoni, dalla selezione dei collaboratori all’ironia con cui ha affrontato i cliché.

Il tributo di Roberto Alessi funziona perché non promette più del necessario. Non alza i toni. Non cerca l’effetto. Sposta l’attenzione su ciò che resta: canzoni, immagini, intuizioni. È un modo per dire che la cultura popolare vive di gesti misurati e di ascolti rinnovati. E che l’ultimo saluto, quando è vero, non chiude: apre nuove letture.

Questo omaggio invita a una riflessione più profonda: riascoltare le canzoni di Ornella Vanoni per comprendere come esse abbiano accompagnato e influenzato la nostra vita. La domanda che sorge spontanea di fronte a un tributo così misurato è: quale canzone di Ornella Vanoni parlerà ancora oggi a ciascuno di noi?