Regole assurde che potete trovare in aeroporto – CheDonna.it

Se sei un viaggiatore e per il 2026 hai già organizzato tutta una serie di avventure, fai attenzione a questi aeroporti: nascondono diverse insidie

Il viaggio non inizia quando arrivi in un luogo ma molto prima, già in aeroporto. Appena atterri infatti ti trovi già in un mondo molto diverso dal tuo, se il viaggio poi ti porta molto lontano in ambienti esotici, le regole possono essere ancora più particolari.

Durante i viaggi ci capita spesso di dover affrontare molte situazioni al limite, del resto viaggiare serve proprio a questo: aprire la mente a nuove esperienze e tornare con un bagaglio culturale in più. Il problema è che alcune situazioni possono crearti non poche difficoltà, già al tuo arrivo in aeroporto.

Aeroporti e regole assurde: fai attenzione quando atterri qui

Partiamo con una regola insolita ma che tutti in realtà sicuramente apprezziamo e non riguarda un aeroporto ma una compagnia aerea. Una delle situazioni più problematiche del viaggio è la convivenza con persone estranee, soprattutto in volo quando si è stipati come tante sardine su aerei che ti obbligano a stare in stretta vicinanza con perfetti estranei.

Non sempre si rivela una condizione piacevole, in realtà quasi mai. Tra chiacchiere eccessive, movimenti molesti e… cattivi odori. Negli Stati Uniti deve essere capitato spesso perché l’American Airlines a quanto pare esasperata da situazioni indecenti ora può impedirti di salire a bordo se emani un odore sgradevole. Sono certa che questa regola la vorremmo tutti un po’ ovunque.

A Singapore il chewing gum è illegale. Non lo puoi nemmeno trasportare con te in valigia, potrebbero darti fino a 1000 dollari di multa quindi fai attenzione, se questo è uno dei tuoi prossimi viaggi e tu sei un ‘masticatore’, devi rassegnarti a stare senza per tutto il periodo di permanenza. Se invece ti trovi in un aeroporto In Cina e hai un libro su Taiwan, Tibet o Hong Kong in valigia, ti può venire sequestrato. Non controllano quindi il baglio solo per quanto riguarda gli oggetti, cosa porti e se possono essere pericolosi, analizzano anche quello che leggi.

Nell’aeroporto di Dunedin in Nuova Zelanda, se vuoi abbracciare i tuoi cari devi farlo per non più di 3 minuti. C’è anche un cartello che lo specifica con scritto ‘Max hug time 3 minutes’, tempo massimo per abbracciare 3 minuti. Se per caso volessi salutare qualcuno più a lungo, devi recarti nel parcheggio.

Sempre in Nuova Zelanda all’aeroporto di Auckland, prima di salire in aereo vieni pesato dalla compagnia Air New Zeland. Ti pesano davanti a tutti su un enorme bilancia. L’obiettivo di Air New Zealand è ottenere una stima del peso medio dei passeggeri al fine di ottimizzare l’efficienza del consumo di carburante, che rappresenta una delle voci di costo più significative per una compagnia aerea.