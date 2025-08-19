Rai, slitta il ritorno de Il Paradiso delle Signore? Quando andrà in onda: ora è ufficiale

Il palinsesto estivo della Rai sta per fare spazio a quello autunnale e quei programmi che ci accompagneranno durante tutto il corso della prossima stagione televisiva: ecco quando torna in onda Il Paradiso delle Signore.

Sembra passato poco tempo da quando è andata in onda l’ultima puntata della nona stagione de Il Paradiso delle Signore e che dinnanzi ai fan si prospettavano tre mesi di stop prima dell’arrivo delle nuove puntate e della continuazione di quelle trame che per un anno intero li hanno tenuti con il fiato sospeso.

La scorsa stagione si è conclusa con la scoperta di Odile e con Adelaide ormai consapevole che quel segreto taciuto per così tanti anni non può rimanere sepolto. La contessa è infatti andata a rivelare al padre biologico di Odile la verità e questo per il momento ha deciso di mantenere il silenzio, consapevole di quelle che potrebbero essere le ripercussioni di una tale rivelazione.

All’inizio della prossima stagione, dunque, ci troveremo dinnanzi a questa situazione di standby che dovrebbe raggiungere una svolta. Adelaide confesserà alla figlia che suo padre è Umberto Guarnieri o sarà lui che dirà alla figlia la verità spiegandole che l’ha scoperta solo recentemente perché sua madre gliel’ha taciuta?

Può sembrare un bivio di poco conto, ma conoscendo la dark lady della soap opera di Rai Uno, anticiparne le mosse potrebbe essere un modo per evitare che possa strumentalizzare questa informazione per una delle sue macchinazioni. La verità potrebbe infatti rappresentare un’opportunità per padre e figlia, ma anche un modo per creare un nuovo conflitto all’interno del tessuto sociale del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore torna su Rai Uno: ecco quando andrà in onda la prima puntata della decima stagione

Al di là di quelli che potranno essere i risvolti della trama, molti degli spettatori non amano le anticipazioni e preferiscono godersi gli sviluppi durante le puntate, ciò che interessa ai fan della soap opera è sapere quando finalmente potranno tornare a seguire quotidianamente le vicende che gravitano attorno al centro commerciale milanese.

Ebbene proprio in questi giorni la Rai ha reso ufficiale il palinsesto riguardante il mese di settembre e dunque anche il ritorno in onda della soap più amata degli ultimi anni. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, i vertici della Rai hanno deciso di saltare interamente tutta la prima settimana del prossimo mese.

La prima puntata della decima stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda lunedì 8 settembre. Non cambia la fascia oraria scelta per la messa in onda, le puntate potranno essere viste come di consueto tra le 16 e le 17, dal lunedì al venerdì.