Questo piccolo gesto quando ti strucchi raddoppierà la bellezza della tua pelle, ma pochissimo lo sanno

Scopriamo insieme un incredibile trucco che possiamo mettere in pratica quando ci strucchiamo. E’ un vero e proprio segreto di bellezza!

Tutte le mattine, dopo aver fatto le consuete cose come la colazione oppure esserci preparate, iniziamo a dedicarci al trucco, che sia poco o tanto non ha importanza. La sera poi quando torniamo a casa dopo una giornata di lavoro o commissioni varie c’è un passaggio molto importante che dobbiamo fare ma che nessuno conosce.

O forse meglio, sono in pochissimi! Ecco quindi che noi oggi ti vogliamo svelare di che cosa si tratta e siamo assolutamente certi che rimarrai senza parole per l’incredibile risultato che avrai dopo pochissimo che inizia a farlo. Quindi, non ci perdiamo in troppe parole ed andiamo a vedere che cosa devi assolutamente fare.

Altro che segreto miracoloso, devi fare solamente questo passaggio per essere bellissima

Una volta che ci dobbiamo struccare sappiamo benissimo che ci sono alcuni passaggi importanti da eseguire ma soprattutto che, anche se tardi, o stanchissime, dobbiamo assolutamente farlo! La detersione è uno di quei passaggi che che non possiamo mai tralasciare se vogliamo una pelle bella sana e curata.

Eliminare il trucco, ma anche l’inquinamento o le semplici, per così dire, cellule morte, ci permette di evitare di congestionare i pori che favoriscono l’insorgere dell’acne e di altre irritazione della pelle. Non dobbiamo neanche farlo con prodotti troppo aggressivi, ci vuole, come in tutte le cose il giusto equilibrio e qualche trucchetto.

Iniziamo dicendo che il giusto approccio è la delicatezza e l’equilibrio giornaliero. E’ assolutamente consigliato, anzi è un vero e proprio segreto utilizzare la tecnica della doppia detersione, si hai letto benissimo! Ma di che cosa si tratta? Iniziamo dicendo che prevede l’utilizzo di un apposito olio per eliminare il trucco ed il sebo in eccesso.

Come secondo passaggio poi si deterge con qualcosa dalla base acquosa, liquida o gel che sia, che elimina anche le particelle inquinanti della città o il sudore. Se utilizzati insieme, a fine giornata sono un vero e proprio segreto di bellezza. Come si esegue? Ovviamente la sera e si massaggia prima l’olio con movimenti circolare e riattivano anche la circolazione distendendo i nostri tratti.

Laviamo bene via il prodotto e poi passiamo al secondo detergente che ci garantisce una pulizia profonda. I vantaggi quali sono? Come prima cosa i nostri pori saranno veramente puliti ed eviteremo la comparsa di imperfezioni sulla pelle e poi, con una leggera esfoliazione prepariamo la pelle a ricevere gli attivi che metteremo attraverso il siero o la crema.

Quante volte va effettuata la doppia detersione a settimana? Se abbiamo una pelle grassa che reagisce bene anche giornalmente, se, invece, la nostra pelle è secca e molto sensibile, possiamo farlo uno/due volte alla settimana. Quindi, adesso che conosci questo segreto di bellezza devi provarlo assolutamente e siamo sicuri che noterai una differenza incredibile.