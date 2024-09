Proposta di matrimonio low cost, come organizzare tutto spendendo pochissimo: resterà senza parole

Hai deciso di chiederle la mano e vuoi stupirla ma non hai un grande budget a disposizione? Vediamo qualche idea originale ma low cost.

Si fa presto a dire “basta che ci sia l’amore”…Certo quello è l’essenziale e se non c’è quello non si va da nessuna parte. Però anche i dettagli contano. E noi donne, si sa, ai dettagli ci teniamo parecchio. A partire dalla proposta che deve essere romantica ma non banale.

Come può fare il nostro lui se, pur con tutta la buona volontà del mondo, non possiede un cavallo bianco per venirci a prendere sotto casa né un aereo privato per portarci a Parigi in mezz’ora e chiedere la nostra mano sotto il chiarore della luna mentre siamo sulla rive gouche della Senna?

Ci sono tantissimi modi per organizzare una proposta di matrimonio originale, romantica e principesca senza spendere una fortuna. Con un po’ di ingegno si può fare un figurone riducendo parecchio i costi.

Proposta di matrimonio originale: così non potrà dirti di no

Se è arrivato finalmente il momento e hai deciso di chiedere la mano della tua fidanzata ma non hai moltissimi soldi per organizzare qualcosa di plateale, stai tranquillo: ci sono diversi modi per fare una proposta indimenticabile anche senza spendere una fortuna.

Per prima cosa è fondamentale che la proposta di matrimonio sia in sintonia con la personalità della tua fidanzata. Se lei è molto tradizionalista, allora organizza una cena con la sua famiglia e, prima del dessert, chiedi un brindisi e chiedi la mano a suo padre.

Se, invece, preferisci una cosa più intima, organizza una cena romantica solo voi due e falle trovare l’anello dentro ad una rosa che avrai appoggiato sul suo piatto. Il tutto accompagnato da un biglietto con la fatidica domanda “Vuoi sposarmi?”.

Se vivete vicino al mare, allora, in una giornata di sole, andata a fare una passeggiata verso il tramonto e poi con l’ausilio di un bastoncino di legno scrivi sulla sabbia “Mi vuoi sposare?”.

Fatti fare da un fotografo una foto con l’anello di fidanzamento in mano. Poi taglia la foto in tanti quadratini in modo da creare un puzzle che la tua ragazza dovrà ricomporre. Naturalmente tieni da parte i pezzi in cui si vede l’anello e daglieli per ultimi.

Se la tua fidanzata ama i dolci, dalla tua pasticceria di fiducia fatti realizzare i classici biscottini della fortuna e dentro a uno di essi inserisci l’anello.

In alternativa inserisci l’anello dentro ad un cubetto di ghiaccio che metterai nel suo bicchiere. In questo modo, quando avrà finito di bere il suo cocktail scoprirà la sorpresa.

Infine se siete una coppia giocosa, organizza per la tua lei una caccia al tesoro: l’ultimo biglietto dovrà contenere la proposta e dovrà portare all’anello. Se opti per una di queste proposte sicuramente raggiungerete le tanto ambite nozze di cotone!