Vegan e golosi, i profuMINI di Bottega Verde sanno di dolcissime torte che non possono che conquistarci con le loro fragranze.

C’è un trend davvero irresistibile che si sta diffondendo e sta conquistando tutte le amanti dei profumi. Dolci e golosi, Bottega Verde ha ideato dei profumi che sanno di torte appena sfornate. Il noto brand di cosmetica naturale ha lanciato una nuova linea di fragranze, che ti farà sembrare di essere in pasticceria.

Se pensavi, quindi, che i profumi potessero essere semplicemente fruttati o floreali, sappi che queste essenze avvolgenti e zuccherose sapranno conquistarti. Scopriamo insieme i profumi Bottega Verde che sanno di torte e sembrano dolci veri!

ProfuMINI di Bottega Verde: quelli che sanno di torta (e ti fanno venire fame!)

I profumi Bottega Verde che sanno di torte sono una vera e propria delizia per l’olfatto. Si tratta di fragranze che sembrano delle vere e proprie torte appena uscite dal forno. Il miglior profumo di Bottega Verde? Quello che sa di torta e ti fa venire fame! Ecco i profuMINI dalle fragranze speciali e uniche.

ProfuMINI Tiramisù

Chi ama il tiramisù non può che non amare i profuMINI Tiramisù. È una fragranza che riesce a catturare le sfumature di quello che è uno dei dessert più buoni e famosi al mondo. Sono presenti delle note alla crema al liquore, vaniglia, cioccolato e, ovviamente, caffè. Si tratta di un mix che non può che conquistare sin dalla prima applicazione. Basta davvero poco per coccolarsi. È un profumo che è possibile tenere sempre con sé, così da poterlo usare in ogni occasione.

ProfuMINI Torta di mele

Caramello croccante, mandorle, vaniglia e mela sono le gustosissime note che caratterizzano i profuMINI Torta di mele. Simbolo della tradizione culinaria italiana, la torta di mele ci rievoca ricordi di infanzia, riportandoci a quando la mangiavamo a casa della nonna o aiutavamo a prepararla. Il profumo della torta di mele invade casa nei pomeriggi invernali e ci fa sentire quella sensazione di calore di cui tutti abbiamo bisogno e i profuMINI Torta di mele rievocano tutto ciò!

Oltre ai profuMINI Tiramisù e ai profuMINI Torta di mele, sono in vendita quelli Nocciola e Crème Brûlée, tra i tanti. Tutti i profuMINI della collezione ci riportano alla mente una torta appena sfornata, evocando in noi emozioni positive legate alla famiglia e alla nostra infanzia. Il loro punto di forza? La sensazione di calore e protezione che emanano! Come usarli? Vaporizzali dietro le orecchie e sui polsi. Ricorda, inoltre, che si tratta di formule vegane che rendono i profuMINI perfetti per chi ha a cuore il rispetto degli animali e dell’ambiente. Scopri anche il BACI BACI al gusto liquirizia con burro di cacao e i profumi d’autunno di Bottega Verde.