Il 2025 sarà un anno all’insegna dei ponti, grazie alle festività che cadranno in determinati giorni da poter sfruttare per il riposo.

Il 2025 sarà un anno ricco di festività come sempre, ma anche e soprattutto di ponti da poter sfruttare per rilassarsi al meglio. Organizzandosi bene, infatti, è possibile cogliere delle opportunità per una meritata pausa. Conoscere i ponti e le festività dell’anno è utile per poter organizzare al meglio il proprio tempo.

Dalle tradizionali feste nazionali ai week-end e giorni festivi, scopriamo tutto sui ponti e le festività 2025 e quali sono le date da segnare sul calendario all’insegna del relax, viaggi o tempo per noi stessi.

Scuola e lavoro: i ponti e le festività del 2025

Le festività e i ponti del 2025 sono l’occasione giusta per potersi ritagliare del tempo per se stessi, famiglia o amici. Riposarsi e trascorrere del tempo libero coltivando le proprie passioni è qualcosa che non dovrebbe mai mancare nella vita. Purtroppo, non sempre è possibile farlo a sufficienza. Il 2025, invece, sarà un anno ottimo in questo senso. Ecco il calendario di ponti e festività del 2025.

1 gennaio 2025: Capodanno , mercoledì

, mercoledì 6 gennaio 2025: Epifania , lunedì

, lunedì 4 marzo 2025: Carnevale , martedì grasso

, martedì grasso 20 aprile 2025: Pasqua , domenica

, domenica 21 aprile 2025: Pasquetta , lunedì

, lunedì 25 aprile 2025: Festa della Liberazione , venerdì

, venerdì 1 maggio 2025: Festa dei Lavoratori , giovedì

, giovedì 2 giugno 2025: Festa della Repubblica , lunedì

, lunedì 15 agosto 2025: Ferragosto , venerdì

, venerdì 1 novembre 2025: Tutti i Santi , sabato

, sabato 8 dicembre 2025: Immacolata Concezione , lunedì

, lunedì 24 dicembre 2025: Vigilia di Natale , mercoledì

, mercoledì 25 dicembre 2025: Natale , giovedì

, giovedì 26 dicembre 2025: Santo Stefano , venerdì

, venerdì 31 dicembre 2025: San Silvestro, mercoledì

Sono, quindi, diverse le occasioni per poter prendere delle ferie e andare in vacanza.

Il calendario dei giorni festivi del 2025

Ovviamente, è possibile approfittare di queste festività per prendere delle ferie o avere dei giorni di vacanza in più nel 2025. Ad esempio, a gennaio, essendo stato Capodanno un mercoledì, è stato possibile fare un ponte che includeva giovedì 2 gennaio e venerdì 3 gennaio con sabato 4 gennaio, domenica 5 gennaio e, poi, lunedì 6 gennaio che era l’Epifania.

Ad aprile, si potrebbero sfruttare – ovviamente – martedì 22 aprile, mercoledì 23 aprile e giovedì 24 aprile, dopo Pasqua il 20 aprile e Pasquetta il 21 aprile e prima di venerdì 25 aprile, giorno della Festa Liberazione seguito, poi, dal week-end. In totale, dal sabato 19 aprile a domenica 27 aprile sono ben nove giorni di pausa. L’1 maggio è, inoltre, un giovedì, quindi con un giorno di ferie venerdì 2 maggio si possono guadagnare quattro giorni di riposo. Tre sono, invece, quelli del 2 giugno che cade di lunedì ed è anticipato – appunto – da sabato e domenica.

Situazione simile a Ferragosto e per l’Immacolata Concezione. Giungiamo, infine, al periodo natalizio che prevede delle lunghe pause, cadendo Natale di giovedì e Santo Stefano di venerdì, così come Capodanno. Scoprite di più sulle vacanze separate e su dove andare in vacanza in estate.