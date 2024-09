Il pollo al forno croccante può essere preparato facilmente, con o senza patate per una cena che stupirà famiglia e amici.

Piatto sfizioso e gustoso, il pollo al forno può essere preparato per una normale cena a casa in famiglia o tra amici. Si tratta di un classico anche delle feste che, generalmente, piace a tutti. Il pollo al forno perfetto va cotto per intero e con la pelle.

Per questo motivo, è necessario prestare attenzione al tempo di cottura: potrebbe, infatti, diventare troppo secco. Scopriamo insieme la ricetta per il pollo al forno perfetto, un pollo croccante con patate o senza.

Come preparare il pollo ruspante al forno, morbido e croccante

La preparazione del pollo al forno perfetto è abbastanza semplice. Classico della cucina italiana, si può preparare come cosce di pollo al forno o per intero. Viene insaporito con olio, aglio ed erbe aromatiche. A fine cottura, il risultato è quello di un piatto croccante fuori e morbido dentro. La preparazione del pollo al forno è di circa dieci minuti mentre, per quanto riguarda la cottura, si parla di due ore. Scopriamo insieme la ricetta per quattro persone.

Ingredienti:

1 pollo

6 foglie di salvia

1 rametto di rosmarino fresco

2 spicchi di aglio

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

Pepe q.b.

Sale q.b.

Preparazione:

Per prima cosa, non bisogna utilizzare rosmarino intero, ma questo va tritato insieme alle foglie di salvia.

A questo punto, vanno aggiunti i tre cucchiai di olio extravergine di oliva, il pepe e il sale.

Con un pennello da cucina imbevuto di questi ingredienti, spennellate la superficie del pollo.

Sbucciate l’aglio, schiacciatelo e aggiungetelo.

Aggiungete il tutto in una teglia unta di olio, terminando con un filo di olio in superficie.

Per quanto riguarda il tempo di cottura del pollo al forno, questo è di circa un’ora e venti per 1kg di pollo.

del pollo al forno, questo è di circa un’ora e venti per 1kg di pollo. Se a forno ventilato , preriscaldate a 200°. A forno statico procedete, invece, a 220°.

, preriscaldate a 200°. A procedete, invece, a 220°. Cuocete, quindi, in forno a 220° per trentacinque minuti circa nella parte bassa del forno.

Aprite, quindi, il forno e mettete della carta di alluminio su una griglia nella parte alta, versando il liquido di cottura del pollo.

Abbassate, quindi, a 180° la temperatura se il forno è ventilato o a 200°, se statico.

Fate cuocere per un’altra ora e mezza per ogni kg di pollo.

Controllate il liquido, bucherellando il pollo e bagnate ogni mezz’ora circa.

Potete preparare anche il pollo al forno croccante con patate – non patate bollite, ovviamente – posizionando queste ultime nel ripiano in alto rispetto al pollo a circa quaranta minuti dalla fine della cottura. Aggiungete circa tre cucchiai di succo di cottura del pollo e fate cuocere a 190°, attivando il grill per gli ultimi dieci minuti. Infine, ricordate che il pollo al forno può essere conservato per il giorno dopo.