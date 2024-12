Pizza all’acqua, io la mangio più volte a settimane senza paura di ingrassare: deliziosa è dire poco

La pizza all’acqua: una versione leggera e gustosa della tradizione. Se la provi una volta non ne potrai più fare a meno.

La pizza all’acqua rappresenta una variante più leggera e digeribile della classica pizza, mantenendo inalterato il piacere di un pasto conviviale e gustoso. Questa versione si distingue per l’uso abbondante di acqua nell’impasto, che ne facilita la lievitazione e rende la base particolarmente soffice e leggera.

Gli ingredienti scelti per l’impasto e la farcitura sottolineano l’attenzione verso un’alimentazione equilibrata senza rinunciare al sapore. La farina 00, l’acqua naturale, il lievito di birra fresco, un pizzico di sale, l’olio extravergine d’oliva, e una farcitura innovativa con zucchine, pancetta dolce e mozzarella senza lattosio, sono la base di questa deliziosa variante.

La preparazione

Il procedimento per realizzare l’impasto della pizza all’acqua inizia con la miscelazione della farina e del sale, seguita dall’aggiunta dell’acqua a temperatura ambiente e del lievito di birra fresco. Dopo aver amalgamato questi ingredienti, si aggiunge l’olio extravergine d’oliva, ottenendo un composto appiccicoso.

La lievitazione, che richiede circa 5 ore in un luogo caldo, è fondamentale per ottenere una base soffice e leggera. Successivamente, l’impasto viene lavorato con ulteriore farina e diviso per realizzare le basi delle pizze, che possono variare in dimensione a seconda delle preferenze.

La farcitura di questa pizza segue un approccio salutare senza sacrificare il gusto. La scelta di una mozzarella senza lattosio rende questa pizza adatta anche a chi soffre di intolleranze, mentre l’aggiunta di zucchine e pancetta dolce offre un equilibrio perfetto tra dolcezza e sapidità.

Un consiglio importante è quello di aggiungere la mozzarella o il formaggio a metà cottura, per garantire una consistenza filante e irresistibile. La cottura, che avviene in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti, è l’ultimo passo per ottenere una pizza all’acqua dorata, croccante fuori e morbida dentro.

In conclusione, la pizza all’acqua si presenta come una scelta ideale per chi desidera godere dei piaceri della pizza in una versione più leggera e digeribile. Gli ingredienti selezionati e il metodo di preparazione sono pensati per esaltare i sapori senza appesantire, rendendo questa pizza perfetta per una cena tra amici o in famiglia. La possibilità di personalizzare la farcitura in base ai propri gusti e necessità alimentari rende la pizza all’acqua una proposta versatile e inclusiva. Capace di conquistare tutti i palati.