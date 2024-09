La Pigiama Run LILT è una corsa serale organizzata per supportare i bimbi malati di tumore e le loro famiglie.

Torna una delle iniziative benefiche più originali, a sostegno dei piccoli malati oncologici. Venerdì 20 settembre 2024, infatti, si svolgerà l’evento che unisce solidarietà e sport: la Pigiama Run LILT. L’iniziativa ha, ovviamente, come scopo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema dei tumori pediatrici.

Si tratta di una corsa serale a sostegno di tutte quelle famiglie, che stanno vivendo momenti difficili e drammatici. Scopriamo di più sulla Pigiama Run LILT per i bimbi malati di tumore.

Pigiama Run LILT: cos’è e perché in pigiama

La Pigiama Run LILT si svolgerà – come detto – venerdì 20 settembre 2024, a partire dalle ore 19:00. Si tratta, infatti, di una corsa serale organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), che ha come obiettivo anche quello di raccogliere fondi per la cura e per l’assistenza alle famiglie più in difficoltà. L’evento è in collaborazione con gli ospedali e i loro reparti di pediatria oncologica.

Si tratta della sesta edizione, già apprezzatissima negli anni passati. Ciò che è certo è che si tratta di un grande evento di solidarietà, che manifesta il sostegno a tutti quei piccoli pazienti costretti a indossare il pigiama negli ospedali ogni giorno della loro vita. Allo stesso tempo, è anche un modo per promuovere l’attività fisica che aiuta a prevenire malattie come quelle oncologiche.

Perché in pigiama? Settembre è il mese dedicato alla lotta ai tumori pediatrici. Per partecipare alla Pigiama Run LILT sarà necessario indossare un pigiama, per cercare di essere vicini e mandare affetto a chi il pigiama deve tenerlo tutto il giorno perché malato e combatte contro i sintomi del tumore.

Come funziona e dove si corre

Come funziona, quindi? Bisogna iscriversi con una donazione minima di quindici euro – si riceveranno un pacco gara in omaggio e il pettorale – indossare il proprio pigiama e partecipare, il 20 settembre, camminando o correndo. Per i bambini under 7, invece, la quota è di cinque euro. Ma dove si corre? Le città coinvolte sono quaranta in diciotto regioni e con quattro grandi hub: Palermo, Roma, Milano e Bari.

E poi ci sono Alessandria, Aosta, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-San Salvo, Cuneo, Ferrara, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Novara, Padova, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Reggio Emilia, Sondrio, Taranto, Termoli, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Varese e Verbano-Cusio-Ossola. È, inoltre, possibile partecipare in modalità Anywhere ovunque si voglia!

Infine, i percorsi previsti sono due: il percorso Runner, per chi ama correre e il percorso Walker, per chi desidera camminare.