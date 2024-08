“Piangerò…prima bimba”, Raffaella Scuotto dopo Uomini e Donne: le parole commoventi

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Raffaella Scuotto ha dato un lieto annuncio su Instagram, mostrandosi molto emozionata.

Prosegue a gonfie vele l’amore fra l’ex tronista di Uomini e Donne Brando Ephrikian e la sua scelta, l’ex corteggiatrice Raffaella Scuotto. I due stanno insieme da diversi mesi e sono sempre più complici ed innamorati, come dimostrano le foto, i video e le stories che postano su Instagram e che fanno sognare i propri fan.

Anche se vivono una storia a distanza, perché lui è di Treviso e lei vive a Napoli, i due si vedono sempre più spesso perché non riescono a stare distanti. Quest’estate sono già andati diverse volte in vacanza insieme, dimostrando quanto sono affiatati e innamorati. Inoltre spesso Brando va a Napoli da Raffaella oppure lei lo raggiunge su a Treviso o lì vicino. La Scuotto è molto onesta con i suoi fan e di recente ha voluto dare un lieto annuncio non nascondendo l’emozione e la commozione.

Il lieto annuncio di Raffaella Scuotto di Uomini e Donne

Sin dal suo percorso a Uomini e Donne come corteggiatrice di Brando Ephrikian, Raffaella Scuotto non ha mai nascosto la sua determinazione ma anche la sua sensibilità. Proprio per questi tratti distintivi, e per altri lati eccezionali del suo carattere, la ragazza è molto apprezzata sui social dove sono tantissime le persone che la seguono.

Su Instagram la ragazza ama condividere molto della sua quotidianità, fatta di cose semplici ma speciali come la sua grande famiglia e il suo grande amore per Brando. Non solo, ma parla spesso dei suoi look, della sua alimentazione, di make up e body positivity. Ovviamente posta spesso contenuti anche con i suoi amici e le sue amiche.

Di recente ha voluto poi dare un lieto annuncio ai suoi fan, non nascondendo una certa emozione e commozione. In particolare Raffaella ha postato una stories in cui c’è lei che mostra metà del suo viso in una foto in bianco e nero. È semplice e bella, senza trucco, come spesso appare in molti dei suoi contenuti.

Indossa una giacca di jeans e scrive: “Piangerò per tutte le 5 ore perché la mia amica alle 10:34 ha avuto la sua prima bimba”. Insomma Raffaella ha annunciato che è molto emozionata e commossa perché una sua amica è diventata mamma per la prima volta. Questo evento l’ha resa molto gioiosa e per questo motivo ha dichiarato che piangerà a lungo di felicità per festeggiare la cosa.

Tanti fan hanno commentato positivamente la stories di Raffaella, scoprendo ulteriormente il suo carattere romantico e sensibile.