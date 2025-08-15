“Pesavo 55 kg, sono crollata”: la star di Sanremo lo rivela solo oggi, confessione da brividi

Un lutto improvviso e scioccante le ha cambiato la vita, portandola ad affrontare un duro periodo di elaborazione in cui persino il suo fisico ha risentito del dolore: la confessione della cantante fa commuovere tutti.

Spesso ci si fa un’idea delle altre persone da semplici dettagli e ancora più spesso lo si fa soffermandosi alla superficie, a ciò che queste persone vogliono mostrare di se stesse. Tale processo di etichettatura si acuisce nel caso in cui la persona a cui ci si riferisce è qualcuno di famoso, un artista che per lavoro è sempre davanti l’obiettivo, sulle pagine dei giornali e imprigionato in un personaggio pubblico.

La diffusione dei social ha portato a fare emergere questa arrogante presa di posizione della gente, la convinzione di sapere tutto dei vip e di poter parlare a sproposito su di loro, persino criticarli. Tuttavia questa interazione tra pubblico e artista ha avuto anche degli effetti positivi, poiché ha permesso a molti artisti di aprirsi di più, di svelare dettagli più intimi e mostrare il loro vero io.

Qualche giorno fa ad esempio Gaia ha parlato del suo disagio interiore, di come questo senso di vuoto e incompiutezza che l’accompagna da sempre non sia svanito con il successo e la popolarità, ma rimane silente per poi ripresentarsi senza preavviso e con una violenza inaudita.

Un’altra cantante diventata popolare grazie a Sanremo in questi giorni ha voluto parlare di una parte intima della sua vita e di un disagio che l’ha cambiata per sempre. Un periodo complesso, il più difficile della sua vita fino ad oggi, ma che ha contribuito a donarle una nuova prospettiva, a renderla più forte.

La cantante parla del periodo più difficile della sua vita: “Sono arrivata a pesare 55 chili”

L’artista di cui stiamo parlando è Anna Tatangelo, lei che sin da bambina ha dovuto sopportare il peso della critica e l’invadenza del gossip. La storia chiacchieratissima con Gigi D’Alessio ha fatto sì che abbia avuto sin dagli esordi i riflettori puntati addosso e che emergesse più il gossip su di lei che il lavoro ed il lato artistico.

Il periodo più complesso della sua vita però è cominciato dopo la fine della storia d’amore con il noto cantautore partenopeo. Non solo perché affrontare la separazione e gestire questa fase della vita cercando di fare sentire centrale il figlio nato da quella relazione è stato complesso, ma perché in sequenza si sono verificati eventi che hanno acuito il momento complesso.

Subito dopo la separazione, infatti, è giunto il Covid-19 e successivamente è arrivata la morte della madre. Proprio la scomparsa di mamma Palmira è stato l’evento che ha fatto crollare definitivamente Anna, per lei la madre era la figura centrale, colei che le stava a fianco nei momenti difficili, che la sosteneva e difendeva sempre, che le dava il coraggio di andare avanti.

Superare il lutto è stato difficile per la Tatangelo, la quale oggi confessa: “È stato un crollo totale. Sono arrivata a pesare 55 chili. Ognuno reagisce al dolore a suo modo: io mi caricavo tutto addosso… Gli anni più brutti della mia vita. Eppure, non ho rimpianti”. Oggi Anna ha ritrovato il sorriso, anche grazie all’attuale compagno (nonché padre del figlio che porta in grembo) Giacomo Buttaroni: “Per la prima volta, non sento il bisogno di nascondere nulla. Né il mio compagno né la mia felicità”.