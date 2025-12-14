Perché tutti stanno mettendo il GHIACCIO sulla faccia prima di dormire: la mattina dopo non crederai ai tuoi occhi

In questo ultimo periodo, sta andando parecchio di moda l’abitudine di mettere del ghiaccio sul viso prima di andare a dormire: il motivo e quali sono i benefici.

Prendersi cura della propria pelle è un gesto che non dovrebbe mai essere trascurato. Che sia con l’applicazione di creme, unguenti e lozioni o con dei veri e propri rituali di bellezza, è molto importante che il benessere del proprio viso non venga mai messo in secondo piano.

In questo ultimo periodo, a tal proposito, sta letteralmente spopolando un rituale di bellezza veramente clamoroso. Sembrerebbe, infatti, che molte persone – sia uomini che donne – stiano prendendo l’abitudine di mettersi del ghiaccio sul viso poco prima di andare a dormire.

Un’abitudine del genere, per diversi individui, può sembrare assurda o anomala. Invece, chi l’ha testata sulla propria pelle garantisce dei risultati straordinari e veramente impressionanti. A questo punto, non bisogna fare altro che scoprire i suoi benefici e, soprattutto, se ci sono delle controindicazioni.

Perché tutti stanno mettendo il ghiaccio sul viso: i benefici e chi deve assolutamente evitare di farlo

Il face icing, ovvero la pratica di mettere il ghiaccio sul viso prima di andare a dormire, è una pratica che sempre più molte persone stanno facendo in queste ultime settimane. Usata principalmente dai make up artist per preparare la pelle al trucco e renderla più uniforme, sembrerebbe che nasconda dei benefici davvero impressionanti, soprattutto poco prima della messa letto.

In primo luogo, il freddo piace alla pelle perché provoca una vasocostrizione temporanea dei capillari. Questo, quindi, significa che riduce, seppure per qualche minuto, rossori e gonfiori, riesce a farla apparire più compatta e le dona immediatamente una sensazione di tonicità e freschezza. Da qui, quindi, si capisce l’effetto lifting momentaneo.

Mettere in pratica questo rituale di bellezza poco prima di andare a letto, inoltre, è molto importante perché riduce la sensazione di pesantezza nella zona occhi e aiuta a rilassare i muscoli del viso dopo una giornata stressante. Infine, favorisce una routine serale più consapevole e perlopiù rilassante.

Per farlo in totale sicurezza, si consiglia di utilizzare del ghiaccio sempre avvolto e mai puro. Inoltre, di applicarlo per pochissimi secondi e di non pressarlo mai sulla pelle e, soprattutto, di rimuoverlo immediatamente qualora si sentisse la pelle bruciare.

Seppure sembra un’abitudine di poco conto, pare che non tutti possono metterla in pratica. Una ‘coccola’ del genere, infatti, è fortemente sconsigliata per chi ha una pelle fin troppo sensibile, delle irritazioni e dermatiti ma anche couperose e rosacee piuttosto diffuse.