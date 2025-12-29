Per forza i tuoi piatti escono sempre sporchi dalla lavastoviglie: questi sono gli errori che commetti

Caricare la lavastoviglie a quanto pare non è un affare così semplice. In particolare ci sono diversi errori in cui tutti adiamo di frequente e che rendono quindi il lavaggio inutile

L’utilizzo della lavastoviglie soprattutto durante le festività con l’affollarsi di ospiti in casa, si rivela fondamentale per sopravvivere. Ed è proprio a causa di questo frequente utilizzo che si commettono sistematicamente degli errori.

Stare davanti a una lavastoviglie aperta è come guardare nell’abisso delle responsabilità domestiche. Sembra abbastanza semplice: le cose sporche entrano, quelle pulite escono. Eppure, in qualche modo, metà delle volte i piatti escono con residui ostinati della lasagna della sera prima attaccati come un brutto ricordo. Dove sbagliamo?

Errori da non commettere quando carichi la lavastoviglie

Il problema generalmente siamo proprio noi, ovvero chi si occupa di caricare la lavastoviglie. Riporre le stoviglie in questa macchina miracolosa richiede un po’ più di strategia che semplicemente infilare tutto dentro e sperare che vada tutto bene. Ecco come la maggior parte delle persone sabota i propri cicli di pulizia.

Riempire la lavastoviglie al 110% della sua capacità sembra una vittoria contro il lavaggio a mano. Perché fare due carichi quando puoi sfidare la fisica e infilare ogni singola forchetta, ciotola e coperchio in uno solo? Perché l’acqua ha bisogno di spazio per muoversi. I bracci irroratori all’interno della macchina funzionano sparando getti di acqua calda e saponata verso l’alto e verso l’esterno. Quando i piatti sono posizionati spalla a spalla, creano delle barriere.

Un grande tagliere viene posizionato direttamente davanti al dispenser del detersivo, oppure delle ciotole sono così vicine da sembrare delle matrioske, bloccando il flusso d’acqua essenziale. Invece di pulire, la macchina spruzza solo lo strato più esterno di sporco, e i piatti al centro quindi non vengono lavati. Lasciate che ogni cosa abbia un po’ di spazio per respirare. I piatti devono essere rivolti verso l’interno e verso il basso, ma non devono toccarsi. Altro errore è far scorrere i piatti a casaccio in modo che siano rivolti verso la parete della lavastoviglie anziché verso il centro.

I bracci irroratori ruotano dal centro. Se il lato sporco di un piatto è rivolto verso la porta, l’acqua colpisce il retro pulito del piatto. Inclinate sempre tazze e ciotole sul cestello superiore in modo che l’acqua scorra via, anziché accumularsi. Inclinatele leggermente. Per il cestello inferiore, rivolgete tutti i piatti e i vassoi verso il braccio irroratore centrale. Pensatelo come uno stadio: tutti vogliono guardare l’evento principale al centro.

Il cestello delle posate è spesso considerato una discarica. Forchette che si incastrano tra loro, cucchiai che si incastrano perfettamente l’uno nell’altro e coltelli che puntano pericolosamente verso l’alto. Quando i cucchiai si incastrano, l’acqua non riesce a infiltrarsi per pulire cioccolata spalmabile o prodotti simili. Quando le forchette si ammucchiano, i rebbi intrappolano il cibo. E mettere i coltelli affilati con la lama rivolta verso l’alto significa solo rischiare un infortunio accidentale durante lo scarico.

Come si risolve quindi? Alternate cucchiai e forchette in modo che non si incastrino. Posizionate alcuni manici verso l’alto e altri verso il basso per massimizzare l’esposizione ai getti d’acqua, ad eccezione dei coltelli. Posizionate sempre i coltelli affilati con la lama rivolta verso il basso per sicurezza, o meglio ancora, lavate a mano i coltelli da chef di alta qualità per preservarne il filo. Se il vostro cestello ha quei piccoli coperchi a griglia, usateli. Vi costringono a separare ogni pezzo di posate, garantendo che l’acqua colpisca ogni superficie.

Lavastoviglie, la gestione dei due cestelli

Il calore sale, ma l’elemento riscaldante nella maggior parte delle lavastoviglie si trova proprio in basso. Questo rende il cestello inferiore la zona pericolosa per gli oggetti delicati. Contenitori di plastica, spatole morbide e bicchieri delicati posizionati sul cestello inferiore spesso si deformano, si sciolgono o si crepano a causa dell’intenso calore irradiato dal basso. Al contrario, posizionare pentole e padelle pesanti e molto sporche sul cestello superiore spesso si rivela una delusione, perché la pressione dell’acqua è in genere più forte sul fondo.

Il cestello inferiore è riservato ai pesi massimi: piatti piani, pentole in acciaio inox e pirofile in vetro. Questi utensili resistono al calore e necessitano di una pressione dell’acqua più elevata per rimuovere i residui di cibo. Il cestello superiore è il rifugio per plastica, bicchieri, tazze e utensili lunghi come i mestoli. Separando gli utensili in base alla loro tolleranza al calore e al livello di sporco, proteggete le vostre stoviglie e ottenete una pulizia migliore.

Smettete di lottare contro l’elettrodomestico. Vuole aiutarvi, ma ha bisogno della sua collaborazione. Prendetevi qualche secondo in più per raschiare via i pezzi di cibo più grossi (non c’è bisogno di un pre-risciacquo perfetto) e posizionate gli alimenti con cura, senza forzare. Controllate i bracci rotanti prima di premere il pulsante di avvio, fateli girare manualmente per assicurarvi che nessun manico del mestolo ne ostacoli il percorso. Se noti che un piatto specifico esce sempre sporco, prova a spostarlo in un punto diverso la prossima volta. Non tutto va in lavastoviglie ; piccoli accorgimenti di solito risolvono anche i problemi più grandi.