Pedicure, la tendenza per l’estate 2025 che stanno tutti copiando: raffinata ed elegante

Con l’arrivo della bella stagione tutti iniziano ad indossare le calzature aperte e questo mette in mostra i piedi, le ultime tendenze per quanto riguarda lo smalto sulle unghie sono lampanti, il colore di quest’anno è assolutamente perfetto

Se nei mesi freddi la manicure detiene il primato dell’attenzione estetica, ma con l’arrivo dell’estate ovviamente i riflettori si spostano anche sulla pedicure e la scelta dello smalto diventa cruciale.

C’è che predilige uno stile coordinato mani piedi, e chi preferisce libertà cromatica senza rinunciare pero all’eleganza, e se lo scorso anno i colori più utilizzati erano stati il blu e il verde oliva quest’anno le tendenze 2025 prediligono l’eleganza.

Proprio come per i reali che non possono utilizzare colorazioni scure sulle unghie infatti quest’anno è il rosa la nuance perfetta ma non si tratta del solito rosa , bensì di una gamma di rosa molto più ampia audace e sorprendentemente raffinata. Dal caramello pastello al nude rosato, fino alle versioni glossy o metalliche, il rosa torna a essere centrale nel mondo della pedicure ma sempre con nuove regole stilistiche da tenere in considerazione.

Delicatezza e stile allo stesso tempo, per la pedicure scegli il rosa nel 2025

Se pensate che il color rosa sia scontato vi sbagliate di grosso, questo colore conquista il podio dei colori per pedicure perché riesce a fondere armonia e impatto visivo.

Le sue infinite varietà si adattano a tutte le tonalità di pelle, e con il giusto finish possono esaltare l’incarnato e l’abbronzatura intensa. Le innumerevoli versioni tra le quali si può scegliere possono dare al vostro stile quel tocco in più Con un rosa trasparente otterrete un effetto nude altamente sofisticato adatto a chi desidera mantenere un look pulito e minimal, mentre i rosa lattiginosi dalle sfumature pastello valorizzano i toni freddi e donano un tocco di eleganza.

Il rosa bubble-gum se applicato in versione chrome o extra lucida, diventa un accessorio vero e proprio da abbinare a cavigliere o alla colorazione dei sandali. Ovviamente potreste voler optare per delle le variazioni più calde, come il rosa che da sull’arancio e che dona sfumature inedite che doneranno ai vostri piedi un aspetto nude ma moderno.

Come anticipato ce chi ama essere libero di variare i colori tra mani e piedi e chi pensa che la coordinazione sia alla base dell’eleganza qualsiasi colorazione si scelga, i trend del 2025 non impongono regole rigide, ma suggeriscono armonia. Il rosa, infatti rappresenta un mediatore cromatico d’eccellenza, che può essere usato per in tonalità diverse tra mani, un must per i piedi è sicuramente il french pedicure ultra-glossy applicato con rosa più intenso rispetto al rosa classico utilizzato per il french.

Anche l’effetto chrome, tanto in voga sulle mani si estende ora ai piedi, in ogni caso per il 2025 il rosa smette di essere un colore “semplice” e diventa un colore capace di comunicare stile, cura, carattere e eleganza.