Pedicure a casa: i consigli per farla al meglio

La pedicure a casa si può fare facilmente, seguendo alcuni semplici consigli e con ingredienti che migliorano la salute della pelle.

Prendersi cura del proprio corpo – e, quindi, anche dei propri piedi – è di fondamentale importanza per il nostro benessere sia mentale che fisico. Una pedicure professionale, però, potrebbe rappresentare un piccolo lusso che non tutti hanno la possibilità o l’intenzione di concedersi e, allora, come fare?

Seguendo alcuni preziosi consigli, è possibile ottenere dei risultati impeccabili con una pedicure a casa, senza essere costretti a spendere molto. Scopriamo insieme di più sulla pedicure a casa e sui consigli per farla al meglio, risparmiando.

Come fare una pedicure professionale fai-da-te: scrub e pediluvio

Come fare una pedicure professionale fai-da-te? Per dei piedi belli e sani, è opportuno prendersene cura con una certa costanza, seguendo una routine di bellezza. Come accade con la pelle di corpo e viso, la cura dei piedi non va trascurata: è, infatti, un gesto di skincare che si può fare a casa, senza bisogno di andare dall’estetista. Un pediluvio rilassa e può essere fatto dopo uno scrub fai-da-te – per eliminare le cellule morte ed esfoliare la pelle – preparato con amido di riso, sale integrale rosa dell’Himalaya e olio essenziale di lavanda dalle proprietà lenitive.

Prima di iniziare, però, togliete bene lo smalto con un solvente delicato o aceto e succo di limone e procedete con il trattamento purificante e rilassante, immergendo i piedi in acqua calda con sale grosso da cucina o bicarbonato di sodio: questo contrasta ritenzione idrica, stanchezza e gonfiore. Si potrebbero aggiungere anche del succo di limone o dell’olio extravergine di oliva, per un’azione idratante. Il pediluvio deve durare almeno una decina di minuti. Il bicarbonato, inoltre, contrasta la presenza di batteri.

Come fare una pedicure curativa a casa: maschera, unghie e crema idratante

Dopo aver lavato bene i piedi, potete dedicarvi all’idratazione con una maschera che sia nutriente. Potreste prepararla con il succo di mezzo limone, tre cucchiai di yogurt e due cucchiai di miele, oltre a un po’ di olio extravergine di oliva. Applicate e fate agire per circa dieci minuti. Ovviamente, le unghie vanno tagliate e limate, eliminando le pellicine e sistemando le cuticole. È opportuno stendere una crema idratante sui piedi, massaggiando per riattivare la circolazione sanguigna.

Nella beauty routine, non può mancare anche l’utilizzo della pietra pomice per ammorbidire la pelle sulla zona del tallone, così da eliminare duroni e secchezze. Infine, utilizzate uno smalto sui piedi che rappresenta una base rinforzante a base di vitamina A e vitamina E che stimoli il rinnovamento cellulare.