Oggi pasta fredda tricolore goduriosa, la fai in 5 minuti e con solo 3 ingredienti e ti svolta l’estate – chedonna.it

La squisitezza di oggi è una pasta fredda con pomodori pachino, salmone affumicato e avocado, un piatto semplice che si prepara in pochi minuti senza alcuno sforzo!

Siete in procinto di partire per il fine settimana al mare e state cercando un’idea per un piatto da gustare sotto l’ombrellone? Ecco la soluzione geniale, la ricetta per cui dovrete solo lessare la pasta preparando un condimento a crudo già freddo di frigo. Mettetelo nella borsa frigo e potrete portarlo anche in capo al mondo!

Ovviamente se restate a casa basta prepararlo per tempo e lasciarlo raffreddare un po’ in frigorifero, appena portato in tavola vedrete che sparirà in brevissimo tempo per quanto è sfizioso!

La ricetta della pasta fredda con pomodori pachino, salmone affumicato e avocado svolta l’estate a tutti

Il condimento che mette tutti d’accordo, gli amanti dei piatti di pesce e quelli dei gusti mediterranei oltre a coloro che preferiscono i sapori tropicali, questa pasta fredda con pomodori pachino, pezzetti di salmone affumicato e avocado è il piatto dell’estate che vi invitiamo a provare proprio per oggi a pranzo.

Cucinarla è semplicissimo, anche perché dovrete passare ai fornelli di fatto solo la pasta, tutto il resto si aggiunge a crudo! Ecco perché si tratta di una ricetta veloce e semplice immancabile in estate, un po’ come l’insalata di pollo, non dovrete perdere tempo e patire il caldo a girare sughi e altro.

Ingredienti per quattro persone

320 gr di pasta corta tipo fusilli, pennette o farfalle

200 gr di salmone affumicato

400 gr di pomodorini pachino

1 avocado

1 pizzico di sale fino

1 pizzico di olio extra vergine di oliva

foglie di basilico a piacere

Modalità di preparazione

Iniziate la ricetta della pasta fredda con pomodori pachino, salmone affumicato e avocado ponendo abbondante acqua in una pentola, mettetela sul fuoco, portate a ebollizione. Calate la pasta nell’acqua bollente e lessatela al dente, scolatela e mettetela in una pirofila ghiacciata, così di raffredda subito, con un filo di olio extra vergine di oliva. Proseguite lavando i pomodorini, asciugateli per bene perché se rimane acqua rovina il piatto. Tagliateli in quattro e poneteli direttamente in una insalatiera. Condite con sale e olio extra vergine di oliva. Ora prendete l’avocado, tagliatelo a metà per la lunghezza, apritelo in due, eliminate il nocciolo, scavate la polpa oppure sbucciate le due metà e tagliate la polpa a cubetti, aggiungeteli ai pomodori pachino. A questo punto affettate a striscioline il salmone affumicato e aggiungete anche questo agli altri ingredienti presenti nell’insalatiera. Infine unite la pasta e delle foglie di basilico fresche, lavate e asciugate, spezzettate con le mani. Mescolate e servite oppure coprite con pellicola e lasciate in frigo a riposare prima di gustare.

Il tocco della cuoca: potete aggiungere rondelle di cipolla, spinacino o rucola per un piatto unico da 10 e lode!