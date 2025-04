Pasquetta, con questa ricetta risolvi in pochi minuti: metti tutto a crudo in forno e servi, una delizia da chef

Vuoi una ricetta super facile che lasci tutti senza parole? Ecco che cosa puoi cucinare in modo facile, veloce ed anche economico.

Le festività sono arrivare e tutti speriamo che il giorno di Pasquetta ci sia bel tempo per goderci una bella giornata al sole e a chiacchierare con amici e parenti. Purtroppo, molto spesso non capita e piove. Ci troviamo, quindi, dentro casa a mangiare, che comunque non è una cattiva idea! Ma se vogliamo realizzare qualcosa di diverso dal solito che cosa possiamo fare?

Non vi dovete preoccupare perché ci siamo noi a darvi la soluzione. Andiamo a scoprire una ricetta super per quanto riguarda il pranzo di Pasquetta. Ci vuole pochissimo tempo per realizzarla ed é davvero buona. Scopriamola subito!

La ricetta tutto a crudo che farà leccare i baffi a tutti il giorno di Pasquetta

Nei giorni di festa vogliamo sempre realizzare qualche piatto goloso che ci permette di stare in compagnia ma senza affaticarci troppo dietro ai fornelli. Ecco quindi che la ricetta che stiamo per darti è perfetta e fa al caso tuo. Si perché possiamo mettere tutto a crudo e poi ci penserà il forno a fare il resto mentre noi chiacchieriamo.

Parliamo di un finger food facilissimo da realizzare. Ottimo per il giorno di Pasquetta dove, solitamente, si organizzano giornate all’aperto o a casa di amici. Ma andiamo a vedere che cosa ci occorre:

500 gr di zucchine

180 gr prosciutto cotto

200 gr mozzarella

formaggio grattugiato

sale

pepe

olio extra vergine di oliva.

Passiamo alla realizzazione. Come prima cosa prendiamo le zucchine ed eliminiamo le estremità. Tagliamole a fettine sottili, Prendiamo poi il prosciutto a fette e tagliamo la mozzarella a cubetti, se possibili di dimensione simile. Adesso è il momento della teglia. Ungiamo con attenzione il fondo e realizziamo il primo strato con le zucchine.

Mettiamo sale e pepe, lo strato di prosciutto cotto, i pezzi di mozzarella e cospargiamo con il parmigiano grattugiato. Proseguiamo con il nuovo strato di zucchine fino a terminare tutti gli ingredienti che abbiamo. Ricordiamoci che dobbiamo terminare con una abbondante spolverata di parmigiano e olio.

Inforniamo per 30 minuti a 190 gradi fino a a quando la superficie non è bella dorata. Un piccolo trucco, nei primi 10 minuti di cottura metti la carta stagnola, in questo modo l’interno, che è completamente crudo si cuocerà alla perfezione. Mentre negli ultimi minuti metti il grill per una bella crosticina dorata. Come vedi è un piatto super facile e veloce che ci permette di fare un figurone con tutti i commensali senza dover faticare assolutamente.