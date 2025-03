L’ombretto in crema dura a lungo ed è facile da applicare ma, con il tempo, può diventare secco. C’è, però, una soluzione per recuperarlo.

Il motivo per cui le donne adorano l’ombretto in crema è la sua consistenza setosa e morbida che si fonde, perfettamente, con la pelle della palpebra con pochi tocchi di dita o di pennello. Purtroppo, però, la consistenza deriva da un delicatissimo equilibrio di ingredienti che, a un certo punto, a causa del tempo, dell’aria e del calore, può incrinarsi.

L’ombretto secco diventa difficile da stendere e la tentazione di buttare un barattolino con ancora dentro molto prodotto è forte. Non è, però, necessario! Scopriamo cosa fare se l’ombretto in crema diventa secco e qual è la soluzione che funziona e che nessuno ti ha mai detto.

Ombretto in crema indurito: cosa fare se diventa secco

L’ombretto in crema si può indurire a causa di una conservazione errata o dell’esposizione all’aria. Per ripristinare la texture originale di un ombretto in crema bisogna, innanzitutto, ripulire – con una limetta per unghie o con la coda di una pinzetta da ciglia – le pareti del barattolino in maniera da accumulare, al centro, più prodotto possibile: in questo modo, ci si potrà rendere conto di quanto prodotto è davvero sopravvissuto al tempo.

Una volta fatto questo, basterà versare una o due gocce di olio – come l’olio di mandorle – nel barattolino e mescolare, utilizzando sempre una lima per le unghie in metallo, la coda di una pinzetta da ciglia o di un cucchiaino da caffè. Il consiglio è di procedere una goccia alla volta. Se si ha l’impressione che la prima goccia non basti, è possibile versarne un’altra e un’altra ancora. Ricorda di mescolare, delicatamente, fino a ottenere una consistenza cremosa e morbida.

Così facendo, l’ombretto tornerà come nuovo. In alternativa, si può ricorrere anche alla soluzione salina per lenti a contatto che è di aiuto per ridare morbidezza senza alterare la formula originale. Puoi anche di decidere di riscaldare l’ombretto a bagnomaria per qualche secondo, senza esagerare.

Come si mette l’ombretto in crema

Versatile e facile da usare, l’ombretto in crema aiuta a ottenere un look luminoso. Ma come applicarlo senza sbagliare? Puoi usare le dita per un’applicazione sfumata e veloce, soprattutto se sei in cerca di un look luminoso e naturale: prendi un po’ di prodotto e picchietta delicatamente sulla palpebra mobile, sfumando verso l’esterno.

Con un pennello, puoi stendere l’ombretto in modo uniforme anche nelle zone più difficili come l’angolo interno e la piega dell’occhio. Infine, ricorda che – per una durata maggiore – puoi fissare l’ombretto in crema con un po’ di ombretto in polvere nella stessa tonalità. Scopri anche le tendenze make-up per la primavera che tutte dovrebbero provare e come risaltare l’abbronzatura con il trucco.