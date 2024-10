La mug cake alla Nutella è facile da preparare, oltre che gustosissima per colazione o merenda. La torta in tazza si prepara al microonde.

Se amate il cioccolato e i dolci, siete nel posto giusto! Preparare una gustosissima tortina per fare colazione o merenda non è mai stato così facile. Si tratta del dolce perfetto a cui ricorrere quando se ne ha voglia e non si ha molto tempo per preparare una torta vera e propria.

Sofficissimo, questo dolcetto si prepara facilmente e vanta anche una cottura velocissima. Scopriamo insieme come preparare la mug cake alla Nutella, la gustosissima ricetta della torta in tazza al microonde.

La ricetta della mug cake alla Nutella, torta in tazza al microonde con cuore morbido

La torta in tazza alla Nutella può essere preparata con pochi ingredienti, in modo facile e veloce. Ci sono alternative per prepararla anche senza uova. Si tratta di una mug cake alla Nutella per una persona. La preparazione richiede appena cinque minuti mentre, per il tempo di cottura, basta un minuto. Ecco gli ingredienti per preparare una mug cake alla Nutella, ovvero una torta in tazza al microonde con cuore morbido.

Ingredienti:

1 cucchiaio di cacao amaro in polvere

1 cucchiaio di Nutella

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaino lievito in polvere per dolci

1 uovo

2 cucchiai di farina 00

Zucchero a velo q.b.

Preparazione:

Per preparare la mug cake alla Nutella, versate in una tazza la Nutella e l’uovo e mescolate. Continuate a mescolare finché la Nutella e l’uovo non si amalgamano bene. Setacciate, quindi, cacao amaro in polvere, zucchero, lievito per dolci e farina 00. All’impasto precedente, quindi, unite cacao amaro in polvere, zucchero, lievito per dolci e farina 00. Mescolate finché l’impasto non è omogeneo e privo di grumi. Una volta finito, fate cuocere per novanta secondi nel microonde a 750W. Togliete, quindi, la tazza dal microonde e spolverate con zucchero a velo.

Prima di consumare la mug cake alla Nutella, fate riposare per qualche minuto e, poi, servitela pure calda. In alternativa, potreste farla raffreddare del tutto, in base alle preferenze personali. La torta in tazza al microonde può essere conservata morbida per un giorno. Pronte a coccolarvi nelle fredde giornate autunnali e invernali?