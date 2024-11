Cerchi idee per outfit invernali perfetti? Scopri i capi più fashion della nuova collezione Motivi e crea look unici!

Nato nel 1993 come marchio fast fashion, oggi Motivi è un pilastro della moda italiana, un sinonimo di eleganza e femminilità. Con oltre 200 negozi in 13 paesi e un team di creativi appassionati, Motivi porta avanti la sua missione di rendere la moda un’esperienza glamour e accessibile.

Dietro ogni collezione infatti c’è un’attenta ricerca di tessuti, dettagli e silhouette che sappiano valorizzare ogni momento della giornata. La nuova collezione autunno inverno 2024 non fa eccezione: capi versatili e raffinati che uniscono comfort e stile per accompagnarti con eleganza in ogni occasione, ed una capsule collection in edizione limitata perfetta per brillare durante le feste di Natale. Pronta a scoprire da vicino i nuovi arrivi? Ecco una selezione dei capi più trendy della nuova collezione Motivi.

Motivi, le giacche e i cappotti must-have per l’inverno

L’inverno chiama e Motivi risponde con cappotti che non sono solo caldi, ma anche ultra-chic. La cappa teddy con interno imbottito, con il suo colletto alto e le pratiche tasche a filetto, è ideale dare un tocco soft touch alle giornate casual.

Abbinala a un dolcevita bianco a trecce e a un paio di jeans skinny per un look cozy ma curato, perfetto per un brunch o una passeggiata in città. Se invece preferisci un’opzione più classica, il cappotto tinto filo spigato misto lana è quello che fa per te.

La sua silhouette lunga e il design doppiopetto sono perfetti per un outfit comodo ed elegante. Indossalo sopra un abito midi nero e stivaletti con tacco per un appuntamento serale o una riunione importante. Nella nuova collezione Motivi anche diversi modelli di cappotti monopetto e coat doppiopetto in grado di elevare qualsiasi look.

Tailoring versatile: giacche e pantaloni per ogni occasione

Motivi porta il tailoring a un nuovo livello con capi che sanno essere eleganti e pratici. Se ami i completi prova la giacca doppiopetto fantasia check con i suoi pantaloni palazzo coordinati, per un look perfetto per l’ufficio. Ma se vuoi spezzare puoi indossarla con dei jeans boyfriend e una maglia per un outfit cozy chic.

I pantaloni palazzo con piega stirata, disponibili in nero e beige, sono un altro capo must-have della nuova collezione Motivi. Indossali con un dolcevita in maglia a trecce per il giorno, oppure con una camicetta di seta e una collana statement per una serata fuori.

In cerca di qualcosa di più audace? I pantaloni neri con risvolto in tessuto spalmato sono la scelta giusta. Puoi abbinarli a una t-shirt bianca oversize e una giacca in pelle per un look urban, oppure alla maglia vanisé beige della nuova collezione per un effetto più morbido e femminile.

I pantaloni palazzo in velluto a coste caldi e stilosi, in grigio o in beige, sono ideali per le giornate invernali e super versatili. Prova a indossarli con una maglia con paillettes e tacchi alti: è un’idea per una cena raffinata o una serata speciale. Puoi abbinarli anche a una camicia di jeans e sneakers per un look più casual, o completare l’outfit con una giacca di pelle o un blazer oversize per un contrasto interessante e sofisticato.

Un’idea di styling per le giornate più rigide? Abbinali ad un maglione in cashmere o a un dolcevita e a un paio stivali alti: un look perfetto per mantenerti calda senza rinunciare allo stile.

Maglieria Motivi, un abbraccio di stile e comfort

Quando il freddo si fa sentire la maglieria di Motivi diventa indispensabile. Il dolcevita bianco in maglia a trecce, con il suo collo alto e le maniche che creano un effetto morbido e avvolgente è la scelta ideale per un look trendy e confortevole, perfetto per i giorni più freddi.

Per un outfit casual ma curato abbinalo ai pantaloni jogging grigio chiaro con piega stirata della nuova collezione Motivi, che aggiungono un twist raffinato a un capo tipicamente sportivo. Per un tocco più grintoso, puoi completare il look con delle sneakers bianche o con degli stivaletti in pelle.

Un’altra opzione versatile tra le new entry di Motivi è la maglia asimmetrica a coste, disponibile in bianco e blu: la scollatura a barca e i lacci posteriori aggiungono un tocco di originalità. Da indossare con una gonna midi in similpelle per un look audace, o con pantaloni a sigaretta per un effetto più sobrio.

Motivi, la capsule Icone Retrò: un omaggio agli anni Sessanta

La nuova capsule collection in edizione limitata Icone Retrò è un viaggio nei mitici anni Sessanta reinterpretati con un twist moderno. I tubini midi a trapezio con dettagli gioiello e cut-out geometrici, sono perfetti per occasioni speciali e per gli outfit delle prossime festività: con uno di questi abiti abbinati a un paio di décolleté nere e a una mini bag scintillante non passerai certamente inosservata.

Per completare la collezione, Motivi propone un cappotto doppiopetto strutturato e una giacchina soft touch dalla texture avvolgente. Questi capi si abbinano perfettamente a jeans skinny o pantaloni a sigaretta per uno stile casual chic.

Gli accessori non sono da meno: le mini bag con applicazioni floreali e dettagli brillanti aggiungono un tocco glamour a qualsiasi outfit. La bellezza della collezione di Motivi sta nella sua versatilità. Ogni capo può essere mixato e abbinato per creare look unici, che riflettono la tua personalità e si adattano a ogni occasione.

Se cerchi uno stile che unisca eleganza, comfort e un pizzico di audacia, questa collezione è pensata per te. Dai libero sfogo alla tua creatività e divertiti a combinare i capi di Motivi: il risultato sarà sempre impeccabile!