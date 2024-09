Monica Setta, ultimi giorni di relax prima del ritorno in tv: la veste inedita della conduttrice

Prima del ritorno in tv la conduttrice Monica Setta si gode il relax in Puglia e si mostra in una veste insolita ai suoi follower.

Monica Setta è una giornalista e conduttrice molto amata, che il pubblico ha imparato ad apprezzare alla conduzione di “Unomattina in Famiglia” e di altri programmi di successo. La donna, prima del ritorno in tv con il famoso programma domenicale e con il suo nuovo talk show in onda in seconda serata su Rai 2, “Storie di donne al bivio”, si gode il relax e il mare.

La donna si trova infatti nella sua Puglia (lei è nata a Brindisi), in compagnia di sua figlia Gaia e della sua famiglia. Sta rigenerando le sue energie prima di una stagione televisiva autunnale e invernale in Rai che la vedrà protagonista.

Il look di Monica Setta al mare prima del ritorno al lavoro

Monica Setta sarà un volto molto impegnato nella prossima stagione televisiva della Rai. Infatti tornerà alla conduzione di “Unomattina in Famiglia”, insieme a Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. Inoltre, in seconda serata il pubblico potrà assistere alle sue interviste garbate ed educate in “Storie di donne al bivio”. Prima di riprendere il lavoro, la Setta si gode il mare e il relax in compagnia di sua figlia, Gaia, nata dal matrimonio di Monica con Giuliano Tormentano, e della sua famiglia.

Di recente, infatti, la Setta ha postato su Instagram un carosello di immagini al mare e, fra sole, cibo e acqua, si è mostrata in una veste insolita. Niente più abiti formali ed eleganti al quale il pubblico della Rai è abituato, ma costumi da bagno, parei, cappelli e occhiali da sole.

A corredo di queste immagini, la conduttrice e giornalista ha scritto: “Due giorni di festa tra mare, sole, cibo pugliese e magnifiche torte panna & cioccolato! Lunghe nuotate e poi sole fino al tramonto in spiaggia come quando facevamo i falò sulla sabbia. Voglio tutti i week end così e invece da sabato 14 sarò in diretta a casa vostra con #UNOMATTINAINFAMIGLIA @rai1official. E però sono felice lo stesso eh❤️🥂🙏🎁✨✨ultimi giorni con mia figlia Gaia e la famiglia… Poi ripartiamo per una lunghissima stagione tv.”

Insomma, questo è il saluto all’estate della giornalista che presto tornerà a lavoro, felice comunque per tutte le soddisfazioni professionali che sta avendo.