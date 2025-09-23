Modello 730, chi deve presentare anche il modello Redditi o finisce nei guai: cosa controllare – chedonna.it

Oltre al modello 730 si deve presentare anche il modello Redditi? Ecco chi deve farlo, i dettagli da conoscere per evitare problemi.
Il mese di settembre rappresenta, ogni anno, il periodo in cui i lavoratori dipendenti presentano il modello 730, ovvero la dichiarazione dei redditi e delle eventuali spese che sono detraibili; uno strumento utile, che permette in molti casi di pagare meno imposte o, in caso di tante spese rimborsabili, anche di finire in credito.
Senza dubbio, compilare il modello 730 è un grande vantaggio per i lavoratori dipendenti o i pensionati: in questo 2025 la scadenza è stata fissata per il 30 settembre e la compilazione può essere effettuata sia in autonomia (grazie ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate) sia con l’aiuto di esperti del settore (CAF e patronati).
Resta però un dubbio per molti: in aggiunta al modello 730, va presentato anche il modello Redditi? La risposta varia da caso a caso: ecco tutti i dettagli da sapere a riguardo.
Modello 730, chi deve presentare anche il modello Redditi?
In alcuni casi è necessario integrare la dichiarazione dei redditi già presentata con modello 730 compilando anche alcuni riquadri del modello Redditi; come riporta Money, ad esempio, è necessario che venga compilato il quadro RM del modello Redditi qualora nello scorso anno si siano percepiti redditi da capitale di fonte estera, o interesse, premi e altri proventi simili.
Inoltre, deve farlo chi ha ricevuto l’indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, chi ha avuto proventi derivanti da depositi di garanzia (per quelli che hanno un’imposta sostitutiva pari al 20%) o redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionali di imbarcazioni.
Lo scorso anno, ad esempio, il quadro RM doveva essere compilato anche nel caso di
rivalutazione del valore di terreni che ha avuto luogo nel 2023, oppure da chi abbia ottenuto proventi come docente di ruolo per lezioni private. In questo 2025, questi redditi a tassazione separata possono essere indicati direttamente nel modello 730.
Il quadro RU del modello Redditi fa quindi compilato al bisogno, insieme al quadro RS; gli agricoltori in regime di esonero dovrebbero farci caso. Chiunque rientri nelle categorie che devono compilare il modello Redditi devono sapere che i vari quadri di interesse vanno inviati insieme al frontespizio del modello Redditi, entro la data di scadenza di presentazione del modello Redditi: ad oggi, la scadenza è fissata al prossimo 15 ottobre.