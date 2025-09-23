Modello 730, chi deve presentare anche il modello Redditi o finisce nei guai: cosa controllare – chedonna.it

Oltre al modello 730 si deve presentare anche il modello Redditi? Ecco chi deve farlo, i dettagli da conoscere per evitare problemi.

Il mese di settembre rappresenta, ogni anno, il periodo in cui i lavoratori dipendenti presentano il modello 730, ovvero la dichiarazione dei redditi e delle eventuali spese che sono detraibili; uno strumento utile, che permette in molti casi di pagare meno imposte o, in caso di tante spese rimborsabili, anche di finire in credito.

Senza dubbio, compilare il modello 730 è un grande vantaggio per i lavoratori dipendenti o i pensionati: in questo 2025 la scadenza è stata fissata per il 30 settembre e la compilazione può essere effettuata sia in autonomia (grazie ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate) sia con l’aiuto di esperti del settore (CAF e patronati).

Resta però un dubbio per molti: in aggiunta al modello 730, va presentato anche il modello Redditi? La risposta varia da caso a caso: ecco tutti i dettagli da sapere a riguardo.

Modello 730, chi deve presentare anche il modello Redditi?