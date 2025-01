Mobili a basso costo oltre IKEA: le alternative per arredare casa senza svuotare il portafoglio

Oltre a IKEA, ci sono alternative per arredare casa con mobili a basso costo, ma di qualità. I brand disponibili sono diversi.

Chi deve arredare casa e desidera risparmiare, generalmente, pensa di ricorrere immediatamente a IKEA, brand svedese specializzato nella vendita di mobili e complementi d’arredo per la casa. Non tutti, però, sanno che non si tratta dell’unica opzione per arredare casa con stile senza spendere molto.

Ovviamente, il colosso svedese è la scelta più gettonata. Ci sono, però, diverse altre realtà altrettanto convenienti a cui potersi rivolgere. Scopriamo di più sui mobili a basso costo oltre IKEA e quali sono le alternative per arredare casa senza svuotare il portafoglio.

Catene di arredamento low cost: H&M Home, Zara Home e Westwing

Se non volete rinunciare ad arredare casa con stile e risparmiare al tempo stesso, sappiate che ci sono alcuni negozi a cui poter ricorrere oltre IKEA. H&M ha conquistato anche il mondo dei mobili per la casa con H&M Home. Ormai, sono diversi anni che c’è un’ampia scelta, per poter arredare la propria casa con un budget ridotto senza rinunciare a design ed eleganza.

Anche Zara – come H&M – si è data anche all’arredamento e ai complementi di arredo, grazie alla sua sezione Zara Home. L’azienda spagnola vanta uno stile minimal caratterizzato da legno, toni neutri, tessuti di lino e oggetti, per l’appunto, dalle linee pulite. È disponibile un’ampia offerta, dai mobili agli accessori.

Chi non conosce, ormai, Westwing? Si tratta di uno dei più importanti negozi online dedicati alla casa. Anche qui è possibile trovare un’ampia scelta per arredare la propria casa, senza spendere troppi soldi.

Negozi di arredamento tipo IKEA, dove comprare mobili economici: Maisons du Monde, Kave Home e The Masie

Uno dei marchi più noti ed economici è Maisons du Monde. Il brand francese offre, infatti, un’ampia scelta di mobili, elementi decorativi, illuminazione e molto altro ancora per arredare, con stile, ogni angolo della casa. La tipologia di arredamento proposta varia dallo stile industriale a quello romantico, passando per il classico e il moderno.

Tra gli altri marchi con mobili di qualità a prezzi accessibili, ci sono Kave Home e The Masie. Il primo prende il suo nome proprio ispirandosi al fatto che la nostra casa è un rifugio in cui dobbiamo sentirci al sicuro. Sono disponibili mobili funzionali e moderni, che hanno un’attenzione particolare al design e al comfort. Infine, c’è The Masie che si distingue per gli arredi minimalisti ed eleganti, con un’attenzione al design sostenibile e contemporaneo. Scoprite anche come arredare l’ingresso di casa e come arredare il soggiorno.