“Mio figlio non ha visto la luce”: dramma a Il tradimento, spoiler choc

Nelle zone oscure del passato di Mualla emerge un dolore profondo, le anticipazioni di Tradimento non promettono nulla di buono.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Tradimento porteranno alla luce dei momenti molto difficili del passato di Mualla, la cui figura si potrà rivelare in tutta la sua complessità ai telespettatori della soap. La donna si è sempre mostrata forte e determinata, tuttavia si tratta di una maschera: in Mualla si nasconde una vulnerabilità che sorprende e che verrà alla luce nel momento in cui si troverà a vivere un momento molto difficile.

Il primo pensiero potrebbe andare alla morte di Behram, il figlio scomparso in giovane età, tuttavia si tratta di una storia già conosciuta ai telespettatori. La donna rivelerà di aver perso un altro figlio, Mualla si troverà a fare i conti con questo antico dolore quando rischia di perdere una delle persone più importanti della sua vita.

Tradimento, il dolore di Mualla: l’amara rivelazione

Nelle prossime puntate di Tradimento vedremo un aspetto del tutto nuovo della personalità di Mualla. La donna, nonostante la sua durezza, ha sempre dimostrato un grande amore per i suoi cari, sopratutto per il nipote Kahraman, che ha allevato come un figlio dopo averlo sottratto a sua madre, Kadriye. La donna infatti viveva in un contesto molto distante da Mualla, che la donna non ha ritenuto opportuno alla crescita di un bambino.

Quando un incidente mette in serio pericolo la vita di Kahraman, Mualla e l’intera famiglia vivono momenti di grande panico. Il ragazzo, durante i lavori in cantiere, verrà seppellito in un ammasso di terra. La situazione getterà nel panico Ozan, si sentirà infatti disperato e colpevole per quanto accaduto al suo collega.

Le condizioni di Kahraman appaiono subito tragiche. La corsa in ospedale si trasforma in un’attesa angosciosa, con i medici che lottano per salvargli la vita e Mualla che rivive il timore di un’altra perdita insostenibile. Mentre il nipote lotta per la vita, Mualla ha un crollo emotivo. La donna è supportata da Ilknur, ma sul suo cuore pesa il dolore per il ricordo di Behram.

“Se dovesse succederle qualcosa, non potrei sopportarlo”, sussurra Mualla, rivelando di aver perso in realtà due figli: Berhan, troppo giovane per vivere, e Behram, strappato alla vita nel fiore degli anni. Questo mostrerà una fragilità del tutto nuova nel personaggio di Mualla, profondamente colpita da quanto accaduto al suo amato nipote.