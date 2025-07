Mediaset, rivoluzione soap a settembre: chi resta, chi torna (con una sorpresa)

Settembre segna un nuovo capitolo per il palinsesto Mediaset: rivoluzione in arrivo per le soap. Tra tagli, conferme e un ritorno inatteso, ecco cosa cambierà nella programmazione.

L’autunno porta con sé un’aria di rinnovamento anche sul piccolo schermo. A partire da settembre, Mediaset si prepara a ridisegnare il suo palinsesto pomeridiano e serale, puntando su scelte strategiche che mirano a mantenere alta l’attenzione del pubblico e a garantire ascolti solidi anche con l’arrivo della stagione più competitiva dell’anno.

Il cambiamento non sarà indolore: alcune soap subiranno tagli significativi, altre invece verranno riconfermate grazie al buon riscontro ottenuto nei mesi estivi. E poi c’è una sorpresa che potrebbe cambiare le carte in tavola, riportando in onda un titolo che in molti pensavano archiviato. Chi ama i drammi sentimentali e le trame intricate, dovrà prepararsi a una nuova routine televisiva.

Ma prima di scoprire nel dettaglio chi resterà e chi invece saluterà il pubblico, vale la pena dare uno sguardo d’insieme alle scelte che il Biscione si appresta a mettere in atto.

Una nuova stagione tra certezze e sorprese: cosa cambia davvero su Canale 5

Mediaset si appresta a riorganizzare le sue carte vincenti nel panorama delle soap, e il primo segnale arriva da Forbidden Fruit. La serie turca, che ha riempito i pomeriggi estivi con appuntamenti extra-large, vedrà la propria durata ridotta in modo drastico. Da settembre, l’appuntamento giornaliero verrà compresso in soli 30 minuti, in onda dalle 14:15 alle 14:45, subito dopo Beautiful e prima di Uomini e Donne. Una scelta che conferma il tentativo di tornare a una programmazione più snella, senza rinunciare però ai titoli di punta.

Diverso il destino di La notte nel cuore. La soap, rivelazione degli ultimi mesi, continuerà a far compagnia agli spettatori anche durante la stagione autunnale. Mediaset ha scelto di mantenere la sua collocazione nella prima serata della domenica, dove si è distinta per ascolti solidi e una narrazione capace di fidelizzare il pubblico.

La sfida sarà accesa: la serie turca dovrà competere con la terza stagione di Cuori su Rai 1, ma le carte in regola per imporsi non mancano. Intanto, nell’access prime time, La ruota della fortuna continuerà la sua corsa. Il game show con Gerry Scotti si è rivelato uno dei veri successi dell’estate: ascolti in crescita, picchi da record e una costanza che ha convinto la rete a puntare ancora sul format anche in autunno.

A sfidarlo, ci sarà il ritorno di Affari Tuoi, stavolta con la conduzione di Stefano De Martino. Un duello che promette scintille. Ma la vera sorpresa è ancora top secret. Tra le ipotesi al vaglio, sembra sempre più concreta la possibilità di rivedere in palinsesto un grande classico delle soap, forse in una veste rinnovata o con nuovi episodi inediti.

I dettagli sono pochi, ma l’attesa è già alta: Mediaset potrebbe giocarsi una carta nostalgica per attirare vecchi e nuovi fan, in un momento in cui la fidelizzazione del pubblico passa anche attraverso il richiamo alle emozioni del passato.

Settembre si preannuncia quindi come un mese chiave: tra conferme e cambi di rotta, la televisione generalista si prepara a rinnovare il suo linguaggio quotidiano, cercando di tenere il passo con i gusti di un pubblico sempre più esigente e frammentato.