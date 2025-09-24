Mediaset, Gerry Scotti sostituito: già annunciato il nuovo conduttore

Colpo di scena a Mediaset: Gerry Scotti lascia la conduzione di Caduta Libera.

Il preserale di Canale 5 si prepara a una piccola rivoluzione. Dopo anni di fedeltà al pubblico, Gerry Scotti non sarà più al timone di Caduta Libera, il game show che lo ha reso uno dei protagonisti indiscussi della fascia più delicata della giornata televisiva. Una scelta sorprendente che segna un nuovo capitolo per Mediaset, pronta a rinfrescare i suoi format con volti diversi.

Secondo le indiscrezioni trapelate dai corridoi televisivi, il Biscione ha deciso di puntare su un volto amato dal pubblico e reduce da diverse esperienze tra comicità, imitazioni e conduzioni di successo. Per lui si tratta di un ritorno in grande stile, questa volta con una sfida impegnativa: raccogliere l’eredità di uno dei conduttori più popolari della TV italiana.

Una nuova scommessa per il preserale

Il meccanismo di Caduta Libera è ormai un cult: il brivido della botola, le domande serrate, la suspence crescente fino all’ultima risposta. Gerry Scotti lo ha reso un marchio di fabbrica, tanto che per molti telespettatori è difficile immaginare il programma senza la sua voce pacata e ironica. Ma Mediaset sembra convinta che Max Giusti possa portare nuova energia e freschezza al format, intercettando un pubblico sempre più esigente e abituato ai cambiamenti rapidi del piccolo schermo.

Non è la prima volta che l’azienda di Cologno Monzese mescola le carte nella fascia preserale. Dopo Sarabanda e il ritorno di Paolo Bonolis con Avanti un altro, la rete continua a muoversi su più fronti, alternando certezze consolidate e nuovi esperimenti. L’arrivo di Giusti, voluto direttamente da Pier Silvio Berlusconi, sembra inserirsi in questa strategia di rinnovamento, che punta a mantenere vivo l’interesse del pubblico giorno dopo giorno.

Naturalmente, la domanda sorge spontanea: che fine farà Gerry Scotti? Il conduttore, che con La Ruota della Fortuna sta vivendo un periodo di grande successo, non resterà certo a guardare. L’ipotesi che Mediaset possa riservargli un altro game show o che venga confermato a lungo alla guida del programma ereditato da Mike Bongiorno resta più che plausibile. In fondo, “zio Gerry” è ancora uno dei volti più amati della televisione e Pier Silvio Berlusconi sa bene che il suo nome rappresenta una garanzia per gli ascolti.

Resta da capire se il palinsesto del preserale di Canale 5 si arricchirà di un terzo titolo, magari proprio affidato a Scotti, oppure se l’attenzione resterà concentrata su Avanti un altro, Caduta Libera e La Ruota della Fortuna. Quel che è certo è che il pubblico si prepara a un anno movimentato, tra ritorni, sorprese e nuove sfide.

Ora gli occhi sono tutti puntati su Max Giusti: riuscirà a conquistare i fan di Caduta Libera e a non far rimpiangere chi l’ha preceduto? La risposta, come sempre, arriverà davanti allo schermo.