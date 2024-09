Matita nera interno occhi: il trucco per farla durare di più

Seguendo alcuni piccoli e semplici trucchi e consigli, è possibile fare durare più a lungo la matita nera negli occhi.

Quando si parla di make-up, uno degli elementi a cui è impossibile rinunciare è la matita per gli occhi. La matita nera per l’interno degli occhi è un must-have per chi ama i trucchi e ci tiene ad avere uno sguardo intenso, adatto a tutte le occasioni. Che sia un look casual o un look sofisticato, una matita nera può cambiare l’aspetto del viso di una persona, rendendo lo sguardo magnetico.

Chi di noi, però, non ha mai avuto difficoltà perché la matita non dura abbastanza? Scopriamo insieme il trucco per fare durare di più la matita nera all’interno degli occhi e non.

Come fissare la matita nera dentro l’occhio e fuori

Ci sono dei trucchi per fissare la matita nera dentro l’occhio e fuori. Generalmente, infatti, bastano poche ore e la matita comincia a scomparire. Prima di tutto, per quanto riguarda l’esterno, è bene preparare la pelle all’applicazione della matita. La zona deve essere pulita, in modo tale che il make-up si fissi al meglio.

Per applicare la matita all’esterno dell’occhio, utilizzare prima il primer aiuta a mantenere uniforme la pelle rendendo, di conseguenza, migliore la tenuta della matita. Un primer di qualità deve essere delicato per la pelle degli occhi. Una volta applicato, fatelo asciugare per qualche minuto prima di agire con l’applicazione della matita nera. Per ciò che riguarda la matita all’interno degli occhi, è meglio ricorrere a una matita nera a lunga tenuta o waterproof.

Se è vero che si può trasformare un ombretto in rossetto, è anche vero che per fissare bene la matita basta utilizzare un ombretto in polvere di colore nero da applicare con un pennellino da trucco con setole fitte, che andrà tamponato sulla matita nera. L’ombretto nero, infatti, vi aiuterà a mantenere il make-up per tutto il giorno. Cercate, ad ogni modo, di non esagerare con la quantità di ombretto per non far sì che l’effetto sia opaco.

Matita Kohl o Kajal e altri consigli

Che si tratti di una matita occhi nera o marrone, per cercare di far durare più a lungo possibile la matita all’interno degli occhi l’ideale è utilizzare una matita Kohl o Kajal: questi tipi di matita, infatti, vantano una mina morbida che si presta perfettamente a truccare l’occhio. Un altro consiglio è, comunque, quello di temperare sempre la punta della matita utilizzando un apposito temperino: così facendo, infatti, otterrete una punta sottile e lunga che vi aiuterà a tracciare una linea più precisa e duratura.

Temperare la matita è importante anche per eliminare eventuali germi, che potrebbero depositarsi sulla superficie. Infine, non dimenticate di struccare gli occhi prima di andare a dormire!