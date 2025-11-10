Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, le prime foto di coppia scatenano il web: il dettaglio. Poi una dedica speciale

Prime foto di coppia ufficiali per Martina De Ioannon e Gianmarco Steri ma un dettaglio scatena i fan di Uomini e Donne.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, chiuso il capitolo con il passato, stanno vivendo la nuova storia d’amore alla luce del sole. Il confronto con Ciro Solimeno, avvenuto nello studio di Uomini e Donne dove le vite di tutti e tre si sono incrociate, ha permesso a Martina e Gianmarco di aprire un nuovo capitolo insieme per la gioia dei fans che, anche dopo la scelta della De Ioannon, hanno sempre sperato in un clamoroso colpo di scena.

Colpo di scena che è avvenuto dopo otto mesi e quando sia Martina che Gianmarco avevano chiuso le rispettive storia. Dopo aver detto addio a Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, i due si sono rivisti, hanno ricominciato a sentirsi e hanno capito che la scintilla che si era accesa durante il percorso di lei sul trono non si era mai spenta.

Da lì la scelta di frequentarsi senza telecamere fino a capire di voler stare insieme e le prime foto di coppia ufficiali lo confermano totalmente.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: prima foto di coppia in un posto speciale

Sabato scorso è stato un giorno speciale per Martina De Ioannon e Gianmarco Steri che hanno trascorso la serata insieme concedendosi una cena in un posto importante per il loro rapporto. Una serata che la coppia ha immortalato con le prime foto ufficiali condivise sia da Martina che da Gianmarco su Instagram. “E tu”, ha scritto Martina in una Instagram Story mandando in tilt i social.

Anche Gianmarco, solitamente meno social rispetto a Martina, ha ufficializzato la relazione condividendo sui social le foto in cui lui e Martina si guardano con occhi sognanti. Le foto sono diventate immediatamente virali sui social dove i fan dei “Coatters”, questo il nome scelto per la ship, hanno immediatamente riconosciuto il luogo.

Per la prima cena ufficiale da fidanzati, Gianmarco e Martina hanno scelto un posto che ha segnato il loro percorso a Uomini e Donne. La coppia, infatti, ha cenato nella villa della loro ultima esterna, prima che la De Ioannon scegliesse Ciro Solimeno. Successivamente, Gianmarco si è lasciato andare pubblicando anche la foto scattata ad una frase scritta su un muro di Roma e che sembra una chiara dedica proprio alla De Ioannon.

Gianmarco e Martina, dunque, sono sempre più uniti e felici mentre Ciro Solimeno, tornato single, ha ufficialmente cominciato la sua avventura sul trono di Uomini e Donne.