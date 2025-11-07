Ciro Solimeno: ecco perché ha accettato il trono di Uomini e donne dopo l’addio a Martina. Il vero motivo

Scopri il vero motivo per cui Ciro Solimeno ha deciso di accettare il trono di Uomini e Donne subito dopo la fine della storia con Martina, un passo importante che segna una nuova fase della sua vita sentimentale.

Il nuovo tronista, scelto da Maria De Filippi dopo il confronto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, racconta a WittyTV lo choc, la voglia di rimettersi in gioco e il bisogno di dimostrare a sé stesso di essere cambiato: “Ho imparato a riflettere di più, ora cerco emozioni vere”.

Un passo deciso dentro lo studio, il battito accelerato e lo sguardo di chi sa che sta iniziando un capitolo diverso. Ciro Solimeno ha indossato la corona del trono di Uomini e donne all’indomani del confronto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, e ai microfoni di WittyTV ha ammesso senza giri di parole di sentirsi ancora “un po’ sotto choc”.

Il punto, però, non è l’adrenalina del momento: è la consapevolezza di aver scelto di ripartire. Per lui, che da corteggiatore ha già vissuto quel palco definendolo “un’esperienza bellissima”, il trono non è un traguardo, ma un banco di prova emotivo e personale.

Un nuovo inizio dopo una storia breve ma intensa per Ciro Solimeno di Uomini e Donne

La relazione con Martina, durata un paio di mesi, si è chiusa lasciandogli addosso segni e domande. Ciro non lo nasconde: in quella storia c’è stata intensità, c’è stata accelerazione, c’è stato il suo modo istintivo di vivere i sentimenti.

Oggi il racconto cambia prospettiva. “Quella storia mi ha insegnato molto”, ha spiegato, sottolineando di aver imparato a fermarsi un attimo prima di “andare a tremila” e di dare peso anche al punto di vista dell’altra persona. Il trono, dunque, arriva non come una fuga in avanti, ma come un luogo dove testare la maturità appena conquistata: saper ascoltare, prendersi i tempi giusti, capire cosa vuole davvero da una relazione, senza rinnegare la passione che lo contraddistingue.

Sul fronte del cuore, Ciro è chiarissimo: non ha uno “standard estetico fisso”. L’impatto visivo per lui conta perché nello sguardo intuisce subito se c’è attrazione, ma non basta. La bellezza è un punto di partenza, non di arrivo: “con il tempo è il carattere a fare la differenza”, ha detto. È il temperamento, la capacità di stare nella relazione, la maniera di reagire alle cose a far scattare quel clic che trasforma un’infatuazione in progetto.

C’è poi un filo rosso che lega passato e presente: Ciro si è già innamorato dentro Uomini e donne. Lo ha raccontato apertamente, ricordando il suo percorso precedente come corteggiatore e l’intensità di quelle emozioni. Tornare, questa volta da tronista, significa concedersi la possibilità di riviverle in modo più consapevole.

Non è nostalgia, è fiducia: fiducia nella forma del programma che sa mettere alla prova la verità dei sentimenti e fiducia in sé stesso, nel poter reggere lo sguardo del pubblico senza tradire ciò che sente. Da qui nasce la sua speranza di trovare “qualcuna che gli faccia battere di nuovo il cuore”, parole semplici che rivelano una direzione precisa.

La scelta di Maria De Filippi di puntare su di lui, all’indomani del confronto con Martina e Gianmarco Steri, ha il sapore di una scommessa narrativa ed emotiva. Ciro è un protagonista riconoscibile: ha vissuto il programma dall’interno, sa quali dinamiche lo attraversano, ha un carattere che non lascia indifferenti. È abbastanza istintivo da creare scintille, abbastanza onesto da ammetterlo, abbastanza curioso da mettersi di nuovo in gioco. Su questo crinale si giocherà il suo percorso: tra corteggiatrici che cercheranno di capire se dietro l’impeto c’è solidità e un tronista che proverà a trasformare l’energia in scelta, senza farsi travolgere.

“Mi sono innamorato all’interno di questo programma e spero di trovare una persona che mi faccia battere di nuovo il cuore”, ha ribadito. Non c’è manifesto più chiaro del suo trono: cercare il battito, riconoscerlo quando arriva, proteggerlo dal rumore. E, questa volta, dargli il tempo di diventare storia.