Ci sono alcuni consigli da seguire per valorizzare al meglio gli occhi chiari, quando si parla di make-up.

Gli occhi chiari – che siano essi azzurri o verdi – sono davvero splendidi e il make-up può aiutarci a valorizzarli al meglio. Si tratta di una delle caratteristiche più affascinanti di un viso e, se ben risaltati, possono diventare il punto migliore di un look perfetto. Gli occhi chiari possono essere incastonati in diversi tipi di make-up.

Spesso, però, le idee scarseggiano e tendiamo a riproporre sempre lo stesso look, incappando nella banalità. Scegliere un trucco giusto per occhi chiari potrebbe sembrare difficile, ma basta seguire alcuni piccoli consigli. Scopriamo di più sul make-up per occhi chiari e come valorizzarli al meglio, esaltando il fascino naturale.

Trucco per occhi azzurri over 40 e over 50



È importante che il make-up per occhi chiari punti su dei toni che riescano a creare contrasto, così da esaltarne la luminosità. Se siete delle over 40 o over 50, il trucco deve concentrarsi ancora di più sulla luminosità, senza appesantire la zona degli occhi. Il primo consiglio è quello di scegliere degli ombretti leggermente perlati o satinati, evitando quelli troppo glitterati che potrebbero accentuare le rughe.



Per un look che sia sofisticato ed elegante, optate per delle tonalità morbide e calde come il bronzo, il rame o il taupe. Queste sono di contrasto al blu degli occhi, che devono essere messi in risalto. Potreste, poi, ricorrere a una matita di eyeliner grigia o marrone scuro per un aspetto più naturale che definisca lo sguardo. Non dimenticate, inoltre, l’illuminante da passare nell’angolo interno dell’occhio e anche sotto l’arcata sopraccigliare. Scoprite anche di più sul make-up over 50.

Ombretto per occhi azzurri e pelle chiara: tutorial per un trucco naturale e semplice



Un trucco naturale e semplice è sempre l’ideale, per ottenere un look luminoso e fresco. La chiave è scegliere degli ombretti che siano sia in armonia con la tonalità della pelle che con quella degli occhi. Cominciate con una base luminosa e leggera, usando un primer che aiuti anche a fissare al meglio il trucco sulle palpebre. Un correttore è, poi, l’ideale per poter coprire delle imperfezioni.



L’ombretto dovrà essere neutro da sfumare sulla palpebra mobile, ad esempio di colore avorio opaco o beige. Un ombretto dalle tonalità calde, come il rosa chiaro o il corallo, può essere applicato sulla palpebra mobile. Una sfumatura di colore marrone, inoltre, può definire lo sguardo sulla piega dell’occhio. Immancabile, poi, anche un mascara volumizzante. Ricordate che da abbinare agli occhi azzurri, colori caldi come il marrone, il bronze, l’oro, il rame e il salmone sono la scelta migliore.



Ovviamente, chi non ama le palette di ombretti per occhi azzurri dalle tonalità accese può optare per i colori nude che vanno dallo champagne al beige o colori come il blu scuro, il viola acceso, il prugna e il grigio antracite. Da evitare sono, invece, i colori freddi. Scoprite anche il trucco per occhi marroni.